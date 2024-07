Genfest 2024 – Esztergomban tartották a Fokoláre mozgalom kelet-európai ifjúsági táborát

A hatévente megrendezett Genfestnek, a Fokoláre Mozgalom ifjúsági világtalálkozójának idén Brazília adott otthont. A központi fesztivált az elmúlt hétvégén, július 19–21-én rendezték meg Aparecidában, mintegy hatezer résztvevővel. Ezzel párhuzamosan negyven országban tartottak lokális genfesteket.

A közép-európaiak Esztergomban találkoztak, 12 országból mintegy 160-an. Többen – így a magyarok is Esztergomban – már nemzeti előtáborokat is tartottak, melyek során szociális tevékenységekben próbálták ki magukat, megélve az esemény mottóját.

Az esztergomi programnak a Vitéz János Általános Iskola és a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium adott otthont.

Csütörtökön este városismereti játék keretében ismerkedhettek az érkezők Esztergommal és egymással.

A reggeli indításokat mindennap másik ország tartotta, a lelki gondolatokat saját tapasztalataikkal illusztrálták a fiatalok. Pénteken reggel a szenvedés értékéről beszélt egy szlovák fiú, megosztva a hallgatósággal, mit jelentett számára idős embereket látogatni és szembesülni a tehetetlenségükkel. Szombaton az önismeret és a felebaráti szeretet témájával foglalkoztak.

A délelőtt workshopokkal folytatódott, rendkívül színes kínálattal. A mesterséges intelligencia, a roma kultúra, a kelet-európai népek közötti kapcsolat, pszichológia és önismereti workshop, relaxáló torna mellett szó volt párkapcsolati és családi kérdésekről, a tudomány és a vallás kapcsolatáról.

Pénteken délután sportversenyek várták a résztvevőket, de a vacsora után a bensőséges hangulatú gyertyafényes dicsőítő imaest legalább annyira megmozgatott mindenkit – ezúttal lelkileg.

Este minden ország bemutathatta talentumait a többieknek, volt ének, tánc, nevetés.

A szombati nap különlegessége Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Pál József Csaba temesvári megyéspüspök pódiumbeszélgetése volt, akiket Barlay Vince kérdezett. A két főpásztor a személyes tapasztalatába szőve mondott tanítást.

Pál József Csaba püspök egyházmegyéje múltját felidézve elmondta: „Úgy gondolom, hogy a múlt, ahogy volt, az úgy volt, de nekünk ma kell élnünk, ma kell testvérként élnünk egymással, és kis gesztusokat tennünk egymás felé (...)

ha – akár kis szigetekként is – ott, ahol vagyunk, szeretetkapcsolatokat építünk ki, talán egy picit hozzájárulunk mi is ahhoz, hogy a világban testvériség legyen,

amiről mindannyian álmodunk, és ami ennek a Genfestnek is a címe, mottója, vágya. Kis lépésekkel próbáljuk ezt megvalósítani. Ilyen volt, mikor az ortodox püspök barátomat megtámadta valaki az ő hívei közül azért, hogy miért annyira ökumenikus. Tudtam, hogy ez neki nagyon fáj, úgyhogy elmentem hozzá. 90 kilométerre lakik tőlem. Itt vagyok, nézzük meg ezt együtt, imádkozzuk át, beszélgessünk együtt erről. Jólesett neki, hogy ebben a fájdalmában sem maradt egyedül. Sok ilyen lehetőség van, amikor egy-egy gesztust tehetünk egymás felé.”

Kocsis Fülöp érsek motoros élményei láthatóan felkeltették a közönség érdeklődését, de az istenkereséséről szóló szavai is megérintettek mindenkit.

A főpásztor, válaszolva a kérdésre, hogy mit tegyenek, amikor hazamennek Esztergomból, úgy fogalmazott: „Ezt a különleges szót szeretném újra emlékezetetekbe idézni: hészükhia, a szív békéje. Tudjátok, hogy miért talál az ember békére, amikor az Úristennel együtt van? Azért, mert

az ember a szíve mélyén igazi önmaga. Tehát amikor az ember az Istenre talál, akkor önmagára talál.

És sokszor azért nem találjuk a Jóistent, mert önmagunkat nem találjuk. Úgyhogy ez a tanácsom: Keresd önmagadat, minél mélyebben! Nem az vagy, ahogy elvárják, hogy viselkedj, nem az vagy, akit te elgondoltál, hogy »így tudom felhívni magamra a figyelmet«, vagy »így tudom megvalósítani a céljaimat«. Legbelül minél mélyebben találj önmagadra, ott lakik az Úristen. Ez a kettő mindig együtt jár: ha az Istenre találsz, akkor önmagadra találsz.”

Szombat délután vidám vásári hangulat töltötte be az iskola szép, ligetes udvarát. Minden részt vevő ország kapott egy-egy standot, ahol bemutathatta kultúráját: a litvánok például különleges süteményekkel, kenyérrel, mézzel készültek; a bolgárok a cirill betűket tanították; Magyarországot a Túró Rudi és az Unikum képviselte; az erdélyiek néptáncolni tanították a többieket.

Volt standja néhány kezdeményezésnek is, például a Fazenda da Esperança közösségnek, a bécsi On My Way hivatástisztázó projektnek (ahol finom kávét is lehetett inni) és az EcoOne munkacsoportjának, ahol interaktív játékokon keresztül lehetett ismerkedni az ökológiai kérdésekkel.

Este a temesvári püspök által celebrált szentmise után brazil hangulat várta résztvevőket. Az aparecidai központi eseménybe is be lehetett online kapcsolódni, de a brazil zene és tánc Esztergomba is igazi fesztiválhangulatot csempészett.

Vasárnap az esztergomi bazilika adott méltó helyet a zárómisének.

Szöveg: Paksy Eszter

Fotó: facebook.com/fiatalokazegyesultvilagert (Veres András), Prokopp Katalin

Forras: ujvarosonline.hu

Magyar Kurír