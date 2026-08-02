Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 20.

Giotto di Bondone Assisi felső templomában található monumentális freskóciklusának 20. jelenete, a Szent Ferenc siratása a klarisszák által című alkotás a ferences rend korai történetének egyik legmeghatóbb, lírai epizódját ábrázolja. A történet szerint a szent holttestét Porziuncolából Assisibe szállító menet megállt a San Damiano-kolostornál, hogy Szent Klára és szerzetesnővérei utoljára búcsút vehessenek lelkiatyjuktól. Klára ugyanis, mint a ferences lelkiség első női követője, az első rend tagjaival ellentétben szemlélődő életet élt, ezért nem mehetett el személyesen elbúcsúzni Szent Ferenctől.

A kompozíció építészeti háttere kulcsfontosságú szimbolikus jelentéssel bír. A jelenet a San Damiano-templom homlokzata előtt játszódik, annak a helynek a kapujában, amelyet maga Ferenc épített újjá, és ahol Klára közössége élt.

Giotto forradalmi, protoreneszánsz téralkotása abban mutatkozik meg, ahogyan az épület díszes, kozmata márványberakásos, loggiás architektúrája kézzelfogható térbeli mélységet és ünnepélyes keretet biztosít az eseménynek.

A kompozíció fókuszpontjában Szent Klára áll, aki mélyen a ravatal fölé hajol, karjaival átöleli Ferenc holttestét. A nővérközösség gesztusai szintén mély megrendültségről tanúskodnak. Giotto a kollektív fájdalmat a szent iránti tisztelettel övezi, így az alkotáson egyszerre jelenik meg a csodálat, a hit és a gyász.

A holttestet kísérő, fáklyákat tartó tömeg nyugodt testtartása ugyancsak tiszteletet fejez ki. A háttérben egy fehér ruhás alak fára mászva igyekszik jobban látni az eseményeket. Ez a részlet Zakeus történetét idézheti fel, aki hasonló módon szerette volna meglátni Jézust. Giotto értelmezésében a jelenet így ismét határozott párhuzamot rajzol Ferenc és Krisztus alakja között.

A cikksorozat címben megjelenő sorszámai nem a freskók hivatalos, templomtérben található elrendezését követik. A freskókról részletes információkat (számozás, méret, elhelyezkedés) ITT találnak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

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