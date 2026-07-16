Giovanni Boscia lesz a Vatikán bankjának új főigazgatója

François Pauly, az IOR felügyelőtanácsának elnöke elmondta: biztosak abban, hogy Giovanni Boscia „szigorúan, a szolgálat szellemében vezeti majd a pénzintézetet, tiszteletben tartva a Szentatya, a Szentszék és az egyetemes egyház küldetését”.

A nyugdíjba vonuló Gian Franco Mammì szeptember 30-ig marad hivatalban; 11 éven át vezette a vatikáni bankot.

A személyi változást az IOR felügyelőtanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is jóváhagyta. Mindez szilárd kormányzási rendszert tükröz, amely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik.

Az új főigazgató pénzügyi tapasztalatai

Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lett a vatikáni pénzintézet munkatársa mint pénzügyi igazgató, két évre rá pedig befektetési igazgatóként a menedzsment vezetését is ő vette át. 2023 óta főigazgató-helyettesként dolgozik. Harmincéves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon.

Giovanni Boscia

Átláthatóság és szilárd fejlődés

„Utódomnak egy szilárd, átlátható és nemzetközileg teljesen elismert intézetet hagyok, mely az ott dolgozó férfiak és nők szakértelmének gyümölcse, az ő csöndes munkájuknak az eredménye, ami nem keresi a feltűnést, de ami az intézet leghitelesebb erejét alkotja” – nyilatkozta a leköszönő főigazgató, Gian Franco Mammì.

François Pauly háláját fejezte ki a leköszönő Gian Franco Mammì eddigi munkájáért, akinek a vezetése alatt a pénzintézet „fejlődött, megerősödött, kényes lépéseket hajtott végre, és fokozatosan megszilárdította elkötelezettségét az átláthatóság, az irányítás, az ellenőrzés és a megfelelőség terén”. Hozzátette: Giovanni Boscia kinevezésével olyan szakember kerül a vezetői székbe, aki kiválóan ismeri az IOR működését, és biztos szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzpiacokon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatcan Media

Magyar Kurír