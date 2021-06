Gondoskodás és tisztelet – Új vezető a Congregatio Jesu Idősek Otthona élén

Intézményünk Budán, ahogy mondani szokás, „festői környezetben”, a zugligeti Szarvas Gábor úton, közvetlenül a Szent Család-plébániatemplom szomszédságában helyezkedik el.

A jelenleg 25 fő ellátását biztosító, tartós bentlakást nyújtó idősek otthona már történetiségében is egyedülálló. Egykoron ezen épület szolgált ugyanis a Ward Mária által alapított Angolkisasszonyok (IBMV – Institutum Beatae Mariae Virginis) szerzetesrendjének rendi központjaként. Ez a rend közel három évszázadon át a magyarországi leányifjúság tanítását választotta karizmájaként. A szerzetesek szétszóratását (1950) követően az ingatlan a Fővárosi Tanács tulajdonába került, amely azt gyermekotthonként használta. A tulajdonjogot a rend csak 1998-ban, hosszas tárgyalásokat követően kapta vissza. Az ismét birtokba vett intézmény első emeletén kapott helyet a magyarországi tartományfőnökség, a második emeleten az újraindított noviciátus került kialakításra. A földszintet az idős nővérek gondozására berendezett részlegként indították el. Az idő előrehaladtával a ház első és második emeletének fő funkciója is az idősellátás lett, 2012-ben pedig – reagálva az ápolás-gondozás területén folyamatosan tapasztalható keresletre – megindult a világi ellátottak felvétele is.

Nagy áldásként élem meg, hogy az intézményt fenntartó Congregatio Jesu cura apostolicája, Kaszap Viktória CJ nővér nagy nyitottságot mutat az otthon jövőorientált és rentábilis működtetése kapcsán. Közös vízióként fogalmaztuk meg a férőhelyszám bővítését, hiszen az idősek és hozzátartozóik oldaláról érkező megkeresések, a benyújtott felvételi kérelmek száma folyamatosan igazolja az itt végzett szociális misszió iránti társadalmi igényt.

A szociális oldal mellett az egészségügyi portfóliónkat is fejleszteni kívánjuk, így célul tűztük ki a szakápolási engedély megszerzését, amellyel nem csupán szociális, de egészségügyi szolgáltatóvá is válunk egyben. Ezt segíti új orvoscsoportunk, amelynek vezetője Dr. Marik György, a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ igazgatója lett, de új neurológus-pszichiáterrel is gazdagodott az intézmény ellátási palettája. Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt helyezünk az ellátottjaink korosztályának és állapotának megfelelő élelmezésre is. E tekintetben új partnerünk szintén egy szerzetesi fenntartású idősotthon, a Magyarok Nagyasszonya Társaság fenntartásában működő Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon egészségkonyhája. Sok tekintetben digitalizáltuk működésünket, áttértünk a digitális egészségügyi dokumentációra, valamint csatlakoztunk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez, saját honlapot indítottunk, ahol rövidesen a felvételi kérelmek online benyújtására is lesz lehetőség.

Szerzetesi fenntartású intézmény lévén megerősítettük hitéleti bástyáinkat is. E tekintetben a pasaréti ferencesek érkeztek segítségünkre, Lengyel Donát OFM ferences testvér mutat be heti rendszerességgel szentmisét és vállalta lakóink lelki gondozását is.

A pandémiát követően kiemelt hangsúlyt fektetünk a hozzátartozókkal való kommunikációra és időseink szabadidejének minőségi tartalommal való megtöltésére is. Előadók, művészek meghívásával, gyógytorna biztosításával is színesebbé tesszük a mindennapokat. Nagy öröm, hogy ezen változásokat lakóink pozitívan, bennünket lelkileg is megerősítve fogadják.

A Congregatio Jesu Idősek Otthona honlapja ITT található. További információ: igazgato@cjidosekotthona.hu

Forrás és fotó: Congregatio Jesu Idősek Otthona

