Görögkatolikus keresztet állítottak az M3-as autópálya Nyíregyháza felé tartó szakaszán

Az ünnepélyes átadáson és keresztmegáldáson Papp Tibor főhelynök köszöntötte a megjelenteket.

A szertartást végző Szocska A. Ábel püspök arról beszélt, hogy napjainkban nem divatos a kereszt. „Manapság egyre kevesebben vannak, akik áldozatot, megpróbáltatást, szenvedést vállalnak a keresztért” – idézte fel a püspök a Szentatya Budapesten mondott szavait, valamint a püspököknek címzett buzdítását, miszerint bátorítaniuk kell a híveket: ne féljenek a kereszttől, vállalják a kereszt viselését, a vele járó nehézségeket.

Ahogyan őseink a településre vezető utak mentén keresztet állítottak, kifejezvén, hogy azon a környéken keresztények élnek, hogy nem szégyellik hitüket, s hogy aki betér, tisztában legyen azzal, kik fogadják, úgy a megyébe lépők számára is üzen ez a kereszt. Azt üzeni, hogy itt görögkatolikus keresztények élnek – mondta Szocska Ábel.

Hiszen a kereszt jel – folytatta a főpásztor. – Pál apostol a korintusiaknak írt levelében olvashatjuk: a kereszt a világ számára a botránkozás, számunkra az üdvösség és az öröm jele. Nem Krisztus halálát, hanem értünk vállalt áldozatát és irántunk érzett szeretetét fejezi ki, mellyel nekünk is példát akar adni. Annak a jele, hogy Isten gondját viseli azoknak, akik szeretettel fordulnak hozzá.

A kereszt nemcsak az idelátogatókat köszönti, hanem azok számára is üzenet, akik távoznak, útra kelnek, s emlékeztet azokra is, akik az autópályán vesztették életüket – tette hozzá a püspök. – A kereszt jel. Jézus Krisztus üzenetét hordozza, s minket is kötelez.

Papp Tibor főhelynök a Nyíregyházi Egyházmegye köszönetét tolmácsolta mindazoknak, akik a kereszt felállításában részt vállaltak: Óvári Lászlónak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatójának; Bodócs János megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetőnek; Török Katalinnak; Lázárné Papp Annamáriának, a Mobil Petrol Benzinkút vezérigazgatójának; Molnár József ügyvezető igazgatónak; Kosztyu Lászlónak, az üzemanyagtöltő-állomás fenntartójának; Papp Péter mérnöknek, aki a terveket készítette; Török József és Tóth József kőfaragóknak; Bíró Péter és Monostory Viktória ikonfestőknek; Simon György fényezőnek; Papp Józsefnek és családjának; Kohán Márknak, a Klorofill Kertészeti Áruda Kft. vezetőjének; valamint az egyházmegye munkatársainak.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír