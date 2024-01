Grétsy László: „Örülnék, ha a halálom pillanatában nekem is egy kis mosoly sejlene föl az arcomon”

Blankó Miklós nyelvész közösségi oldalán a magyar kultúra napján közzétett bejegyzése szerint mestere és atyai jóbarátja álmában halt meg.

Fialovszky Magda 2022 márciusában, Grétsy László 90. születésnapja alkalmából az Új Város Alapítvány nevében fordult kérdéseivel a közismert magyar nyelvészhez. Az alábbiakban részleteket közlünk a beszélgetésből.

– Mikor érezte meg az elhivatottságot a nyelvészet, nyelvtudomány iránt?

– Mivel vallásos családban nőttem fel, egy-két egyházi, felekezeti lap, folyóirat is járt hozzánk. Ezeket (is) olvasva eleinte misszionárius akartam lenni, majd, mivel a szavakkal való bíbelődést, a rejtvényfejtést már tízéves koromtól nagyon szerettem, úgy éreztem, inkább költő leszek. Ezért is jelentkeztem az ELTE bölcsészkarára. Fel is vettek, de ott, megismerve egy-két kitűnő nyelvészprofesszort, elsősorban a nyelvtörténész Pais Dezsőt, már fél év eltelte után megérett bennem a gondolat, hogy igen, a szavak bűvöletében szeretnék élni, de nem költőként, hanem mint nyelvész, a nyelv búvára, művelője. Jó megérzés volt. (...)



– Műsoraiból árad a nyelv szépségének szeretete. Hat-e a beszéd minősége az élet más területeire?

(…) „Boldogult úrfikoromban” jó néhány TIT-előadást (TIT: Tudományos Ismeretterjesztő Társulat – a szerk.) tartottam A magyar nyelv gazdagsága és szépsége címmel, s nyelvünk szépségeiről nyelvi játékokkal foglalkozó könyveimben is több helyütt írtam. Nem csoda, hogy így tettem, mert

nyelvünket – nem csak a nemzeti elfogultság mondatja velem – a világ egyik legszebb hangzású nyelvének tartom.

Hangrendszerünk egészében véve gazdag és változatos, magánhangzókészletünk pedig, amelynek külön érdeme, hogy a rövid mellett hosszú magánhangzóink is vannak, s mindegyiknek megkülönböztető szerepe is van (füzet – fűzet, török – törők – tőrök stb.), csodálatos lehetőségeket nyújt nyelvünk számára. Ha ehhez még azt is hozzáteszem, hogy mássalhangzóink között meg aránylag sok a zöngés hang, amelynek képzésekor a hangszalagok rezegnek, akkor rögtönzött elemzésemet azzal zárhatom, hogy nyelvünk dallamosság, énekelhetőség tekintetében is jó helyen áll. (...)

Aki szeret olvasni, s csakugyan rendszeresen olvas, az mindenképpen színesebben, kifejezőbben, érzékletesebben, stílusosabban ír s beszél ennek eredményeként, mint olvasás nélkül. A szókincse folyamatosan gazdagodik, mondatszerkesztése pedig könnyedebb, természetesebb lesz a csak közepesen megírt könyvek hatására is, mert az írott nyelv már eleve gondosabb, szerkesztettebb a spontán élőbeszédnél, a mindennapi beszélt nyelvnél. (...)

Ha egy szó vagy akár egy közmondás alakja vagy akár jelentése nem egyéni hiba következtében, hanem sok beszélő, nyelvhasználó hatására módosul, az nem romlás, hanem változás. (...)

Szerintem a mai nyelvünk sem romlik, hanem örökös változásban van. A gondosság azonban sok emberből hiányzik. Ez csakugyan elítélendő.

(...) Nálunk sincs szigor a helyesírást illetőleg, de nem is nagyon lehetne, mert helyesírási közműveltségünk színvonala elég alacsony. A magyar helyesírás szabályainak és ajánlásainak gyűjteménye egészében véve jó, de az emberek többsége nagyon tájékozatlan bizonyos kérdésekben, például a vesszőhasználat vagy az elválasztás kérdéseiben.

Grétsy László és Bélley Pál a Magyar Rádió stúdiójában 1975-ben.

Fotó: Szalay Zoltán (Fortepan)

(...) Kilencvenévesen is mosolygós vagyok, mint ahogy édesanyám is úgy ment el tőlünk nyolcvanhét éves korában, hogy este szépen nyugovóra tért, másnap Marika nővérem már örök álomra szenderülve találta meg ágyikójában, halvány kis mosollyal a száján. Örülnék, ha az én életemet is végigkísérné a derű, s ha a halálom pillanatában nekem is egy kis mosoly sejlene föl az arcomon.

Az interjú teljes terjedelmében ITT olvasható.

Grétsy László 1932-ben született Budapesten. 1950-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem szakára, ahol Pais Dezső professzor szemináriumainak hatására a nyelvtudomány mellett kötelezte el magát. 1954-től a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd 16 évig a mai magyar nyelv osztályt vezette. 1960-tól a nyelvtudomány kandidátusa volt. 1964-ben jelent meg és azóta több tízezer példányban adták ki Szaknyelvi kalauzát. Húsznál több – olykor társszerzőkkel készített – tudományos munkája közül kiemelkedik az Anyanyelvi kaleidoszkóp (1973), az Anyanyelvünk játékai (1974), a Mai magyar nyelvünk (1976), a hatóságok helyes nyelvhasználatát segítő Hivatalos nyelvünk kézikönyve (1976), a kétkötetes Nyelvészet és tömegkommunikáció (1980–1985), az Iratszerkesztési és -fogalmazási tanácsadó (1987). Főbb művei közé tartozik továbbá az Álljunk meg egy szóra! (Vágó Istvánnal, 1991), a Képes diákszótár (társszerkesztő, 1992), az Anyanyelvi őrjárat (1999), A mi nyelvünk (2000), az Anyanyelvünkről anyanyelvünkért (2000), az Új anyanyelvi őrjárat (2002), A 20. századi magánlevelek nyelvi világa (2003), a Sportnyelvünk a 21. század elején (Balázs Gézával, 2003), valamint a Nyelvművelő kéziszótár (Kemény Gáborral, 2005) is. 1987–1998 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara magyar nyelvi tanszékén tanszékvezető tanár volt. 1987-től a Magyar Televízió nyelvi bizottságának társelnöke, 1993–1996-ig elnöke; 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének főtitkára, majd alelnöke, 1994-től ügyvezető, majd tiszteletbeli elnöke volt. 1992-ben megválasztották az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának társelnökévé, 2006-ban pedig tiszteletbeli elnökévé. 2001 és 2007 között az MTA közgyűlési képviselőjeként tevékenykedett. A Magyar Nyelvőr, az Édes Anyanyelvünk, az Élet és Tudomány és a Szabad Föld szerkesztője és rovatvezetője volt, valamint több nyelvészeti rádió- és televízióműsor, sajtóbeli nyelvművelő rovat munkatársa és könyv szerzője volt. Az Álljunk meg egy szóra! című televíziós műsor 500. adása alkalmából 1997-ben nívódíjat kapott. Grétsy László nyelvművelő munkásságát számos további díjjal ismerték el: Kiváló Népművelő (1981), Apáczai Csere János-díj (1992), Szarvas Gábor-díj (1992), Magyar Örökség díj (2007), Prima Primissima díj (2012), Tőkéczki László-díj (2020), valamint Magyar Nyelvőr Díj (2020). Grétsy László a nyelvészeti szakmunkákon kívül olyan kedvelt népszerűsítő, játékos könyveket is közreadott, mint a Nyelvi illemtan (1987), a Nyelvi illem – nagyszüleink kiskorában (2001), a Szójátékos anyanyelvünk (2001), valamint az Anyanyelvi rejtvénytár (2002). Forrás: MTI

