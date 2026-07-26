Gyalogosan zarándokoltak fiatalok az egyházmegyei búcsúra Palánki Ferenc megyéspüspökkel együtt

Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a Szentháromság plébániatemplomban, majd onnan gyalogos zarándokként kísérte a diákokat Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra.

A szentmise elején Lengyel József leveleki plébános köszöntötte a résztvevőket, ezt követően az egyházmegye főpásztora Kálmán József, Csapó Márton és Papp Tamás atyák koncelebrálásával mutatott be szentmisét.

Palánki Ferenc megyéspüspök homíliája ITT hallgatható meg.

A püspöki szentmisére megérkeztek az egyházmegye oktatási és szociális intézményeinek vezetői, szülők és mások, akik csatlakoztak a gyalogos zarándoklathoz, így több mint kétszáz fő indult útnak Máriapócs irányába.

A megfáradtakat az ófehértói egyházközségben várták meleg ebéddel, majd útjukat folytatva a délutáni órákban érkeztek meg a kegyhelyre, ahol imádság, ének és áldás zárta a napot.

A zarándoklat résztvevői másnap, július 26-án együtt vesznek részt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúján.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír