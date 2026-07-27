Gyere és lásd! – Leveleken tartották a Nyíregyházi Egyházmegye családi napját

A családi nap mottóját János evangéliumának szavai adták: „Gyere és lásd!” (Jn 1,46). A szervezők a szentírási Natánael nyitottságával és biztatásával hívták a parókiák közösségeit, az egyházmegyei intézmények dolgozóit, valamint az Egyház iránt nyitott családokat – a mintegy hétszáz regisztrált főt.

A kapunyitást követően Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Ignácz András családpasztorációs referens pap köszöntötte az egybegyűlteket. A főpásztor Szent II. János Pál pápa tanítását idézte, miszerint a család igazi megtartó ereje a közös imádságban rejlik. Ez a gondolat határozta meg a leveleki találkozót is: a nyári pihenést és a közös imát ötvözve kovácsolódtak egységbe a jelenlévők.

Ignácz András beszédében kiemelte: az idézett evangéliumi szakasz szereplőihez hasonlóan a jelenlévőket is sokféle érdeklődés köti össze, de a legfőbb közös alap a Krisztus-követés. Hangsúlyozta, hogy az eseményen mindenféle felekezetű testvérek vannak jelen, megélve az egységes keresztény közösséget. Arra biztatta a családokat, hogy a telefonokat és az órát félretéve adják át magukat az online keretek és az idő szorítása nélküli kikapcsolódásnak.

A délelőtt egyik legmeghatározóbb lelki élményét György Alfréd kamilliánus tartományfőnök előadása nyújtotta. A szerzetes saját élettörténetéből hozott őszinte, személyes példákon keresztül mutatta be az Istenbe vetett hit és a nehézségek vállalásának erejét. Felidézte gyermekkori megpróbáltatásait, a betegséggel való küzdelmét, valamint azt a gyermekkori istenélményt, amely során megérezte Krisztus hívását.

Előadásában interaktív szemléltetéssel mutatta be, mi történik a gyermeki lélekkel, ha a szülők a konfliktusokat elfojtják, vagy ha tárgyi javakkal próbálják pótolni a minőségi időt. Rámutatott: a gyermeket áldozatvállalásra és az élet valóságára kell nevelni, nem pedig kiszolgálni. Papi jelmondatára – „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8,28) – utalva hangsúlyozta, hogy a családi élet küzdelmek és felajánlások nélkül nem létezhet, s Isten irgalma minden nehézség közepette jelen van.

A lelki útravaló mellett a kultúra és az önfeledt élmények is helyet kaptak. A gyermekeket és felnőtteket a Langaléta Garabonciások vásári tréfás előadása derítette jókedvre. A délelőtt látványos eleme volt a motoros felvonulás és a gyermekek motoroztatása. A közös ebédet, a szeretetvendégséget a Nyíregyházi Egyházmegyei Élelmezési Hálózat Központja biztosította, míg a nap hátralévő részében a tóparti strandolásé, fürdésé és a kötetlen beszélgetéseké volt a főszerep.

A helyszínen egész nap működött a kézműves sátor, a csillámtetoválás, az ugrálóvár, az íjászat, a kegytárgybolt és a csotkikötés is. A leveleki Szent Miklós-ház udvarán különféle sportolási lehetőségek várták a mozogni vágyókat.

A rendezvény gördülékeny lebonyolításáért és a terület rendezettségéért a Leveleki Görögkatolikus Parókia karitászcsoportjának önkéntesei feleltek, míg a helyszínt adó Tó-Centrum kempinget Levelek település önkormányzata bocsátotta az egyházmegye rendelkezésére, melyet az eseményen jelen lévő alpolgármester is megerősített jelenlétével.

A családi nap célja volt, hogy lelki oázis legyen a nyári forgatagban – erről a családpasztorációs bizottság tagjai, házaspárok gondoskodtak Ignácz András atya vezetésével. Az esemény igyekezett megmutatni, hogy az egyházmegye családjai élő, megtartó és nyitott közösséget alkothatnak.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír