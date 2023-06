Gyergyószéki idősek közös piknikje a székelyföldi Borzonton

A remetei csoportból harmincnégyen, a gyergyószentmiklósiból tizenketten, Alfaluból huszonöten, Borzontról tizenketten, Csomafalváról pedig huszonheten érkeztek. A cél egyértelmű volt: a Gyergyószéki Caritas által vezetett idős csoportok résztvevőinek egy nyári közös együttlét a szabadban, ahol közösségi élményben is részesülhetnek, valamint el is csendesedhetnek. Mindez ismeretségek ápolása, új ismeretségek létrehozásának lehetőségével.

Délelőtt 10 órára érkeztek két autóbusszal a résztvevők. Településenként ültek asztalokhoz a „Noé bárkájában”, azaz a tóba nyúló hajó alakú filagóriában. A résztvevők köszöntését az otthonról hozott tízórai elfogyasztása követte, majd kötetlen együttlétre, éneklésre, beszélgetésre, tó körüli sétára és gombászásra került sor.

A menedékház nagytermében fogyasztották el az ebédet, ebéd után pedig közös nótázásra hívott mindenkit a ceremóniamester. Noé bárkájában mutatkoztak be egymásnak a csoportok képviselői, mesélve a közösségről, és saját élményéről, amely a csoporthoz köti. Ezt követően a csapatok is színre léptek valamilyen közös, szórakoztató produkcióval. Majd eljött a vetélkedők ideje: minden csapat egy tojást, egy guriga vécépapírt és egy tekerés papír-ragasztószalagot kapott. Úgy kellett becsomagolniuk a törékeny árut, hogy az, amikor Péter Róbert egy magaslatról ledobta a kövekre, ne törjön össze. A hadak útját megjárt tojást a csoport tagjai együtt bontották ki a papírgöngyölegből, szurkolva, hogy a tojás ép, ők pedig győztesek és csipsz-nyertesek legyenek. Az együttlétet a nap eseményeinek összefoglalása, az élmények megosztása követte, illetve a köszönetnyilvánítás is, hiszen az Alfalvi Közbirtokosság díjmentesen bocsájtotta rendelkezésükre a telket és a menedékházat.

Péter Róbert így összegzett: „Egy nagyon szép, hangulatos és meghitt találkozó zajlott, ahol nagyon sokat segített a szép környezet, a kellemesen jó idő. Egyensúlyban volt a kötetlen együttlétre és elvonulásra is alkalmat adó időkeret, valamint a közösséget kihangsúlyozó, egymásra figyelést igénylő, aktivitásra szorgalmazó programrészek. A résztvevők nagyon jól érezték magukat, és kimondottan hálásak mind a szervezésért és lebonyolításért, mind az Alfalvi Közbirtokosság vendégszeretetéért.

Szöveg: Balázs Katalin / Gyulafehérvári Caritas

Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Fotó: Gyulafehérvári Caritas

