GyermekFeszt – A gyermekvédelmi intézményekben nevelkedők fesztiválja Nyíregyházán

Gyermek Feszt elnevezésű rendezvénysorozattal indították a nevelt, illetve lakásotthonokban élő gyermekek nyarát a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény munkatársai. Mivel az intézmény több szakmai egységgel és kiterjedt nevelőszülői hálózattal rendelkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes területén, a szervezők négy napon keresztül négy különböző helyszínen várták a gyermekeket és nevelőszülőket, hogy emlékezetes, gazdag programokkal és élményekkel indulhasson a szünidő.

Az első nap a lakásotthonokban élő gyermekeké volt. Mindhárom szakmai egységgel közösen, az összes lakásotthon minden gyermekét elvitték strandolni. Soltész Erzsébet, az intézmény szakmai vezetője – aki mind a négy napot a gyermekekkel, nevelőkkel, nevelőszülőkkel és munkatársakkal együtt töltött – elmondta, hogy a 114 gyermek milyen örömmel, mennyire felszabadultan, s mégis kulturáltan élvezte a lehetőséget, amely sok más, családban élő gyermek számára a nyár folyamán szinte mindennapos, de legalábbis természetes. A lakásotthonokban élő társaik viszont jóval ritkábban jutnak hozzá a nyári örömök közül ehhez a felüdítő pihenésformához.

A strandfeelinget a nyíregyházi Aquarius Élményfürdőben lángos, gyros és jégkrém tette tökéletessé, amit természetesen a fenntartó finanszírozott. Az alkalom annál is inkább különleges volt, mert a lakásotthonok gyermekei ily módon – egy nagy családként – még nem voltak együtt, így közösségi élményt is jelentett.

A következő három nap délelőttjein több száz, nevelőszülőknél elhelyezett gyermek érkezett. Június 20-án Újfehértón, a Nonprofit Közösségi – Szolgáltató Ház kollégiumi épületének udvarán; június 21-én Fényeslitkén, a Sportcentrum területén; június 22-én Baktalórántházán, a Tűzoltópályán, szabadban és ragyogó napsütésben élvezhették a felhőtlen gyermeki örömöket. Mindhárom helyszínt az adott település polgármestere bocsátotta térítésmentesen az intézmény rendelkezésére.

Újfehértón a sok-sok fix program mellett két extra műsorszámra is sor került: az intézmény által ellátott Encs Dorina és Horváth Ivett énektudásukat mutathatták be, Fényeslitkén pedig Szabados Ádám kétszeres országos freestyle focibajnok és Guinness-rekorder, a Reménysziget Sportegyesület tagja és munkatársa tartott bemutatót.

Baktalórántházán a rendezvényt – akárcsak a többi napon – Soltész Erzsébet intézményvezető nyitotta meg, valamint jelen volt Szemán László lelki igazgató is. A gyerekek itt egy bő délelőttön keresztül ugrálóvárazhattak, kézműveskedhettek, trambulinozhattak. Nagy sikere volt a sötét sátornak, melyben interaktív játékokkal próbálhatták ki magukat.

A szelfifal előtt is sokan megfordultak, hogy vicces karaktereknek öltözve vidám fotókat készítsenek a pillanatról. A népi játékok, ügyességi, horgászós, célbadobós játékok mellett meg-megálltak a gyermekek, vagy épp csocsóval, tollassal, röplabdával, focival fárasztották egymást és a nevelőket, munkatársakat.

Szívesen várták ki a sorukat a „beauty-sarok”-nál, ahol hajfonást, csillámtetkót vagy arcfestést kérhettek nagyobb segítőktől. A helyi rendőrség fesztiválra érkező tagjai a legkisebbektől az idősebb érdeklődőkig mindenkit szívesen beengedtek a volán mögé, a tűzoltóság pedig habpartit rendezett a gyermekek számára.

A kínálatot a finomságok még inkább megédesítették: jégkrémezni (a Nyír-Trió Kft. jóvoltából), vattacukrot enni és készíteni is volt módja mindenkinek, ebédre pedig pizzát kínáltak. A test és lélek töltődését szolgálta a mátészalkai Karakterek Gypsy Band cigányzenekar is, akik mindhárom napon több mint egy órás élő muzsikával forrósították a hangulatot. A gyermekek örömmel ülték vagy táncolták körül a zenészeket, akik között az intézmény munkatársa és az ő tanítványai is helyet kaptak, dobbal és kannával erősítve a ritmusszekciót.

A Gyermek Fesztet évek óta megrendezik a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény munkatársai. Idén hatan, fejlesztőpedagógusok és szabadidő-szervezők fáradoztak azon több héten keresztül, hogy a helyi szakmai vezetők segítségével mind a négy napon a gyermekek számára paradicsomivá varázsolják az adott helyszínt: a lufidíszítés elkészítésétől a „küzdőterek” felállításáig mindent vállaltak. A munkába a nagyobb nevelt vagy lakásotthonos gyermekek, összesen tizenhatan, önkéntesként kapcsolódtak be.

A terv megvalósult: igazi örömöt szereztek csaknem hétszáz gyermeknek, akik elidőztek egy kötöttségektől és kötelezettségektől mentes helyen, mint ahogyan a baktalórántházai helyszínen az ujjakra, pólókra oly gyakran és szívesen telepedő kis pillangók.

A teljes képgaléria IDE kattintva megtekinthető.

Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír