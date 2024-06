Gyermekintézményeket segít termékadománnyal a Vajda-Papír a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül

Egy évre elegendő termékadománnyal segít több ezer rászoruló gyermeket a Vajda-Papír Kft. a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. Az évek óta tartó együttműködésben a mostani adománnyal a segélyszervezet esélyteremtő gyermekprogramjaihoz kapcsolódik Magyarország piacvezető higiéniai papírtermék-gyártója.

A vállalat munkatársai a cég által készíttetett új kapu festésében is részt vettek, virágokat ültettek és kézműves-foglalkozásban segédkeztek a játszótéren a június 25-i önkéntesnap keretében.

A Máltai Szeretetszolgálat a gyerekek esélyteremtő programjaiban azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akiknek a társadalmi beilleszkedés nem magától értetődő és nem egyszerű – mondta Kozma Imre atya, a karitatív szervezet alapító elnöke az adomány átadásakor.

„A gyerekek esélyteremtő programjai, melyeket ez a játszótér, ahol vagyunk, megjelenít, arra szolgál, hogy a gyermekeket rávezessük arra, hogyan tudnának a társadalom felelős tagjai lenni. A Vajda-Papír egyike azon vállalatoknak és támogatóknak, amelyek segíteni szeretnének nekünk, máltaiaknak abban, hogy valóban eredményes legyen a társadalom építéséért végzett tevékenységünk – hangsúlyozta a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke. – Vajda Attila ügyvezető és munkatársai példát adnak a társadalmi felelősségvállalásból. Köszönöm, hogy összetartozhatunk, és együtt állhatunk oda a rászoruló, nehéz helyzetű gyerekek és fiatalok mellé.”

Kozma Imre úgy fogalmazott: a Vajda-Papír mostani támogatása is elismerése az eddigi munkájuknak, és segít erőt gyűjteni a jövőbeni szolgálataikhoz. „Megható látni, hogy egy segítő kézhez hány másik tud kapcsolódni, erősítve a mi törekvéseinket. Külön öröm számomra, hogy a Vajda-Papír munkatársai a játszóterek szépítésében önkéntes munkával is részt vesznek. Az önkéntesség ugyanis nemcsak az egyén, de a társadalom egészségéhez, erősítéséhez is hozzájárul.”

A Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke reményét fejezte ki, hogy egyre több cég vállalja a karitatív szervezetek munkájának támogatását. Felidézte, hogy a „Játszva megelőzni” programot 1998-ban kezdték el a máltai szervezet önkéntesei és munkatársai. Azzal a céllal indították útjára, hogy a panelrengetegben lakó gyerekeknek értékes időtöltést kínáljanak az iskola utáni időre, és közösségi teret hoztak létre a játszótereken, játszóházakban a közös játékra, ismerkedésre, beszélgetésre. „A játék olyan eszköz, amely közelebb viszi az embereket, felnőtteket, gyerekeket egymáshoz, így segíti a bizalmi kapcsolatok kialakulását, és hozzájárul a gyermekek mentális egészségéhez is. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat ne hagyjuk elkallódni, programokat szervezzünk nekik, és felkaroljuk önálló kezdeményezéseiket.”

Kozma Imre követendő példának tartja, hogy a cég küldetésének tekinti az adományozói kultúra népszerűsítését Magyarországon. Emlékeztetett rá, hogy a Vajda-Papír és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése 2020-ban kezdődött. A vállalat higiéniai papírtermékkel látta el a karitatív szervezet szociális és egészségügyi ellátó hálózatát: 2021 tavaszán több ezer hátrányos helyzetű gyermeket, 2021 őszén pedig több száz hátrányos helyzetű családot, 2022-ben több ezer fogyatékossággal élő, 2023-ban több ezer idősgondozásban élő embert látott el egy esztendőre elegendő higiéniai papírtermékkel.

A jótékonysági akció, ahogyan az elmúlt években, idén is az Ooops!-vásárlókkal és a partnerekkel való összefogás révén valósulhatott meg – hangzott el az adomány átadásakor. – A Vajda-Papír hálás azért, hogy a vásárlók összefogtak a rászorulókért. Idén, nyári akciójuk révén a gyerekek esélyteremtő programjait, a családok átmeneti otthonait, a nevelőszülői hálózat családjait és a játszótereket látják el higiéniai papírtermékekkel.

Vajda Attila, a Vajda-Papír alapító-ügyvezetője elmondta, hogy hatezer hátrányos helyzetű gyermeket látnak el egy évre elegendő higiéniai papírtermékkel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatában. A termékadományon kívül a cég munkatársai önkéntes munkájukkal segítik a játszótér felújítását. A vállalat vezetője méltatta a karitatív szervezet segítő munkáját, a rászorulók felkarolását, támogatását.

A hátrányos helyzetű emberek, családok, gyermekek megsegítése közös társadalmi kötelezettség, ezért kapcsolódnak be most már ötödik éve a karitatív szervezet programjaiba – hangsúlyozta Vajda Attila. „Immáron ötödik éve igazi sorsközösséget alkotunk Imre atyával és a Máltai Szeretetszolgálattal. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy támogathatjuk a szervezetet, mert a szervezet patrónája a rászorulóknak, akiknek a legmegfelelőbb módon tudja eljuttatni az adományainkat. A gyermekek biztonságának garantálása minden társadalom prioritást élvező feladata. A segítségnyújtás nélkül sokan kerülhetnek kilátástalan helyzetbe, éppen ezért működünk együtt a Máltai Szeretetszolgálattal, hogy rajtuk keresztül, a lehető leghatékonyabban és a lehető legszélesebb körben tudjunk segítséget nyújtani” – fogalmazott a vállalat vezetője.

A cég menedzsmentje kiemelten foglalkozik a társadalmi felelősségvállalás és fenntarthatóság erősítésével; „a Vajda-Papírnál a fenntarthatóság minden döntésünk szerves része, ezért is fontos számunkra, hogy ügyfeleink és munkatársaik figyelmét is felhívjuk a környeztünk rendben tartására, megóvására. Ennek a kezdeményezésnek része ez az önkéntes munka a játszóterek rehabilitációja, funkcionális környezetünk szépítése” – mondta az alapító-ügyvezető. Hozzátette: a vállalat a legmodernebb ESG-irányelveknek is megfelelő gyártási folyamataira jellemző a kreativitás és a fenntarthatóság, ezért a társadalmi szerepvállalásukban is szerettek volna erre nagy hangsúlyt fektetni.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Kovács Bence



Magyar Kurír