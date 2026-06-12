Gyermeknapot és jubileumot ünnepeltek a székesfehérvári görögkatolikus gyermekvédelmi központban

A görögkatolikus gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő gyerekek ezen a napon az atlétikai központ szinte teljes területét birtokba vették. A szervezők többek között kincskereséssel, focival, játékkal és természetesen ajándékokkal várták őket.

A programok sora közös imádsággal kezdődött, amelyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezetett.

Az eseményt Spányi Antal megyéspüspök nyitotta meg, örömteli napot kívánva mindenkinek. „Öröm számunkra, hogy együtt vagyunk. Sokfelől jöttetek, sokfélék vagytok, egy dolog azonban összefűz bennünket: jól akarjuk magunkat érezni ezen a napon, amelyet a Jóisten teremtett direkt nektek ilyen szépre! Fontos, hogy ma mindenki megtalálja azt a kikapcsolódási lehetőséget, melyben fel tud oldódni, és jól tudja magát érezni!”

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a főszervezőnek, Jármi Zoltán lelkivezetőnek és a gyermekvédelmi központ minden munkatársának a nap megszervezéséért.

„Reméljük, hogy a mai nap a mosolyról, a jókedvről, a vidámságról, az örömről fog szólni, és arról, hogy milyen jó együtt lenni és kapcsolatokat építeni” – hangsúlyozta, és külön köszöntötte Nikolics Nemanja volt válogatott labdarúgót, aki szintén kilátogatott a rendezvényre.

A szervezők nevében Tóthné Kerék Erika, a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ vezetője köszöntötte a jelenlévőket, köztük a Szent Zotikosz (Miskolci Egyházmegye), a Szent Miklós (Nyíregyházi Egyházmegye), a Szent Anna, illetve a Szent Péter és Pál (Hajdúdorogi Főegyházmegye) nevét viselő görögkatolikus gyermekvédelmi intézményekből érkezett gyerekeket és felnőtteket, valamint a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) munkatársait.

Kiemelte, azon túl, hogy a gyermeknapot ünneplik, különlegessé teszi az alkalmat az intézmény létrejöttének 5. évfordulója. „Fontos volt nekünk, hogy ezt a napot kibővítve, rendhagyó gyermeknappal ünnepeljük. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sok segítségünk és ilyen támogatóink vannak, akik most is mögé álltak ennek a rendezvénynek.”

Deresné Tanárki Mária korábbi igazgató a Székesfehérvár központú görögkatolikus gyermekvédelmi intézmény megalakulását idézte fel. Mint mondta: közösen dolgozták ki az új fenntartóval a gyermekvédelmi intézmény működési rendjét, amely az elmúlt években szakemberekkel, tárgyi eszközökkel és újabb lakásotthonokkal is bővült.

„Szerénytelenség nélkül állítom, országosan is elismert gyermekközponti működést alakítottunk ki szűkebb hazánk, Fejér megye ölelésében. Mintegy 460 támogatót, köztük önkormányzati, egyházi, gazdasági szervezeteket, civil szervezeteket és magánszemélyeket tudhatunk mellettünk. Erő volt ebben az empátiában, szolidaritásban, az általunk nevelt és gondozott gyermekek elfogadásában.”

A köszöntők után az Osvát Ági által vezetett örömtánccal kezdődött meg a program.

A nap fő sportja a futball volt. A meghívott gyermekvédelmi intézmények egy-egy csapatot neveztek a tornára, a felnőtteknél pedig a Magyar Honvédség, a Jogászok, a Székesfehérvári Görögkatolikusok, illetve a Magyar Katolikus Papi Válogatott lépett pályára. A kezdőrúgást mindkét korcsoportban Nikolics Nemanja, a Videoton FC Fehérvár sportigazgatója végezte el. A korábbi magyar válogatott labdarúgó a klub által felajánlott ajándékokkal, nyakpántokkal és dedikált labdákkal érkezett a gyermeknapra.

A nem focizó gyerekeket a szervezők 15 állomáson várták. Ezek között volt többek között bibliai BrainBox, kézműveskedés, célba dobás, akadálypálya, logikai játék és CIB Bankos Gazdálkodj okosan! is. A nap végén a pecséteket ajándékra válthatták a gyerekek.

A pecsétgyűjtős játékokon kívül óriás ugrálóvár és csúszda, társasjátékok, lovaglás és állatsimogató várta a résztvevőket. De a szervezők színpadi programokkal is készültek. A Fehérvári Pattogók akrobatikus ugrókötélmutatványokkal kápráztatták el a közönséget. Bárki találkozhatott a YouTube-on népes követőtáborral rendelkező Powerr-rel is. Vértes Rebeka a futballelemek és zsonglőrmutatványok ötvözésével született freestyle fociból adott ízelítőt. A nap fő eladója az X-Faktor győztes Vastag Csaba volt, aki ahelyett, hogy maga állt volna színpadra, a résztvevőket tette az előadás főszereplőjévé. A gyerekek széles mosollyal táncoltak és énekeltek az előadóval.

A nap során szépen gyűltek a pecsétek a füzetben és a gólok a pályán. A gyermekvédelmi intézmények tornáját a Szent István Gyermekvédelmi Központ csapata nyerte. A fiatal labdarúgók a Videoton jóvoltából a Nemanja által aláírt labdán és a nyakpánton kívül egy-egy Videoton mezt is kaptak ajándékba. A szervezők különdíjakat is osztottak. A gólkirály címet Szabó Roland érdemelte ki, a legjobb kapus pedig Dobai László lett. Egy-egy Nemanja kézjegyével ellátott labdát kaptak ajándékba. A torna legígéretesebb játékosa pedig Orgován Róbert lett. Ő a megtisztelő címen kívül a Puskás Akadémia labdarúgói által aláírt labdával térhetett haza.

A gálamérkőzést a gyermekvédelmi csapatok tornájának győztes csapata játszotta, akik az első félidőben a Videoton FC Fehérvár utánpótlás csapatával, a másodikban pedig a Magyar Katolikus Papi Válogatottal csaptak össze a pályán. Miután minden állomásjáró és futballozó fiatal átvette a jól megérdemelt jutalmat, a gyermeknapi programot a helyi tűzoltóság jóvoltából fergeteges habparty zárta.

A Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ gyermekvédelmi gyermeknapjának és focikupájának megvalósulását számos magánszemély támogatta. A rendezvény főbb támogatói voltak: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Székesfehérvár Megyei Jogú Város; AmRest Vendéglátó Kft.; Auchan Magyarország; Videoton Zrt.; CIB Bank Zrt.; MLSZ Fejér Vármegyei Igazgatóság; Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Mentavill Székesfehérvár; Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány.

Szöveg: Tóthné Espán Margaréta/Hajdúdorogi Főegyházmegye; Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Ostorházi Helga/Székesfehérvári Egyházmegye

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír