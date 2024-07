Gyermekre vágyó és gyermeket váró párokat áldott meg Székely János Szombathelyen

Székely János püspök a várandóságról, a gyermek elfogadásáról és befogadásáról beszélt prédikációjában. A Szűzanya szíve alatt gyermek Isten fia: az élő Ige. A kis Keresztelő János felujjong Erzsébet méhében a találkozáskor, ahogyan Dávid táncolt a frigyláda előtt. Mária az élő szövetség szekrénye, hordozza az élő Istent. Áldott állapotban vannak. A szívük alatt gyermek van. Az egyik köszönti a másikat.

A székesegyház festményén a két apa is meg van jelenítve – hívta fel a figyelmet rá a főpásztor, hozzátéve, hogy rájuk is szüksége van a gyermekeknek: a nyitott szívű édesanyára és a szeretettel, hűséggel teli édesapára is, aki békességes, biztos sziklája a családnak. Az az édesapja, akinek a szíve nyitott, papja a családjának – állapította meg Székely János.

A teljes szentbeszéd IDE kattintva meghallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír