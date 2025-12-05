Adventi gyertyagyújtás a Szegedi Dóm Látogatóközpontban

A Szegedi Dóm Látogatóközpontban tartott lelki délután bevezetőjében a résztvevők megoszthatták egymással az elmúlt napokban megtapasztalt örömeiket és az adventi időszakra kitűzött céljaikat.

Az egymásra hangoló rövid beszélgetést követően a délután közös énekléssel és gyertyagyújtással folytatódott.

Ezután Serfőző Levente szeged-felsővárosi plébános, oktatási püspöki helynök, a SZEKI főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. „Az advent kicsit hasonlít ahhoz a téli, ködös, Tisza-part menti reggeli sétához, mely során a híd távolról még láthatatlan, egészen ködbe burkolódzik, majd közelebb haladva egyre több részlet feldereng, míg közvetlen közelről végül teljesen fel nem tárul a szemünk előtt” – fogalmazott.

A lelki program meghívott előadója Szabó Kármen Ráhel domonkos nővér, a hódmezővásárhelyi Rózsafüzér Királynéja Konvent szerzetesnője volt. Előadásának központi témája a fény, a világosság volt.

A Teremtő Isten első szavai is ezek voltak: „Legyen világosság!” (Ter 1,3) – mondta Ráhel nővér. A születés című filmből vett példákkal érzékeltette, hogy a tiszta szívű emberek tekintetüket felfelé, a fény felé irányítják, mint ahogyan a három királyok is tették, amikor az eget kémlelték.

A domonkos szerzetesnővér a továbbiakban arról az érdekes csillagászati jelenségsorozatról beszélt, amit feltételezhetően valóban láthattak Perzsiában a bölcsek házához tartozó csillagászok, amelyek elindíthatták őket Jeruzsálem felé, és kijelölték a város felől nézve Betlehemet is.

Az előadás után a résztvevők kis csoportokban osztották meg egymással az elhangzottakkal kapcsolatban felmerült gondolataikat, valamint az advent kapcsán az esetleges bizonytalanságaikat, kihívásaikat.

A program végén Kondé Lajos pasztorális helynök egy családi legendán keresztül mutatta be, hogy a régmúlt időkben – utcai lámpák hiányában – esténként mennyire fontos volt az egy-egy ablakba kihelyezett lámpás ahhoz, hogy egy gyermek hazataláljon a családi házhoz.

Nekünk is törekednünk kell arra, hogy találjunk olyan meghatározó pontokat, eseményeket, célokat életünkben, amelyeket reményt adó lámpásként követhetünk adventi készületünk során.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír