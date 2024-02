Gyertyaszentelő áhítatot és balázsáldást tartottak a Honvédelmi Minisztériumban

Gyertyaszentelő Boldogasszony és Szent Balázs püspök ünnepét fogták össze egy liturgiába péntek délelőtt a Honvédelmi Minisztériumban. A szertartást vezető Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök elmondta: Gyertyaszentelő Boldogasszony valójában a mi magyar elnevezésünk. A katolikus egyházban Jézus Krisztus bemutatása a hivatalos elnevezése.

„József és Mária elviszik a gyermek Jézust születése után negyven nappal Jeruzsálembe. Ez egy ősi törvény, hogy az elsőszülöttet be kell mutatni az Úrnak. Nagyon korai ünnepről beszélünk, még a karácsonyt is megelőzi. A balázsáldás pedig Szent Balázs püspök ünnepe, február 3-a, amelynek során azt kérjük a vértanú püspöktől, hogy óvjon meg bennünket a különböző betegségektől, különösen a torokbajtól” – mondta Berta Tibor. Emiatt Szent Balázst az előadóművészek védőszentjének is szokás nevezni.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Jézus Krisztust mint a világ világosságát is ünneplik, ezért alakult ki az a szokás, hogy gyertyát adnak a megjelentek kezébe. „Én azt kívánom önöknek, hogy kezükben a mécsessel higgyenek abban, hogy az Istenhez való fohászkodás megerősíti a hitünket, bármi nehézséget is sodorjon elénk az élet” – üzente a jelenlévőknek a katolikus tábori püspök.

Szent Balázs vértanú püspökhöz, aki több gyógyítást is végzett, számos legenda fűződik. Például egyszer két égő gyertyát kereszt alakban egy olyan gyermek álla alá tartott, akinek a torkán akadt egy halszálka, így megmentve őt a fulladástól. Az áhítaton Berta Tibor dandártábornok egyesével balázsáldásban részesítette a résztvevőket: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.”

Forrás és fotó: honvedelem.hu, KTP

Magyar Kurír