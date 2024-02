Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a külhoni egyházmegyékben

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

A gyulafehérvári székesegyházban tartott ünnepi szentmise az érsekség udvarán a gyertyaszentelés szertartásával és a székesegyházba tartó körmenettel vette kezdetét.

Kiss Endre szemináriumi spirituális, a szentmise főcelebránsa homíliájában kiemelte: „minden körmenet gyakorlás, gyakoroljuk azt a zarándoklatot, amely egyszer beteljesedve véget ér, és amely egyszer végleges lesz”. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének misztériumából két dolgot ajánlatos magunkkal vinnünk: „suscipe Christum – fogadd Krisztust, amplectere Mariam – öleld magadhoz Máriát”, mindehhez hozzátéve, hogy „ők [Jézus és Mária] együtt a mi életünk zarándokútjának legnagyobb ajándékai, hiszen nem mi, hanem ők ölelnek át. Ne feledjük: erre az ölelésre nagy szükségünk van.”

„Égő gyertyákat is viszünk ilyenkor azért, hogy ezzel is jelezzük a hozzánk közelítő Isten világosságát; ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétkek sötétségét, rögtön előcsillan az örök világosság gazdag bősége. Égő gyertyákat viszünk továbbá azért is, hogy még jobban kihangsúlyozzuk a léleknek azt a tündöklő tisztaságát, amellyel Krisztus elé kell sietnünk.” (Szent Szofróniusz püspök)

Fotók: Kováts Álmos Botond/SIS

Forrás: Romkat.ro

* * *