Gyógyító üzeneteket visz a kórházakba a debreceni Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány

Mivel tudják, hogy szükség van a jó szóra – különösen most, amikor csökkentenünk kell a járványveszély miatt a személyes találkozások számát –, arra biztatnak, küldjünk néhány kedves mondatot, egy biztató idézetet kórházakban gyógyuló betegeknek és az ott dolgozóknak.

Az üzenetet el lehet juttatni postán keresztül a Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány címére (4024 Debrecen, Haláp u. 2. tetőtér 10.), illetve a gyogyitouzenet2020@gmail.com e-mail-címre is (le is lehet fotózni, az alapítvány kinyomtatja). Végső esetben Debrecen területén házhoz is mennek az üzenetért személyesen, ha jelzik a gyogyitouzenet2020@gmail.com e-mail-címre.

Az akció november 29-től december 17-ig tart.

Forrás és fotó: Katolikus Beteglátogató Szolgálat Alapítvány

Magyar Kurír