Győzzük le a rosszat jóval! – A mostar-duvnói püspök nyilatkozata a međugorjei súlyos rongálásról

Mély szomorúsággal fogadtam a hírt, miszerint meggyalázták a međugorjei szent helyeket. Az ilyen cselekmények nem csupán a köveket, szobrokat vagy oltárokat érintik;

sebet ejtenek azoknak a hívőknek a szívében, akik ezeken a helyeken keresik Istent, a békét, a megtérést és a vigaszt.

A szent helyek minden meggyalázása egyben arra is hív minket, keresztényeket, hogy tegyük fel magunknak a kérdést: mennyire nyitott a saját szívünk Isten felé. Az Egyház történelme azt mutatja, hogy voltak olyan időszakok, amikor templomokat romboltak le és gyújtottak fel, de az emberek hitét, amely újra és újra erőt merített Krisztusból, senki nem tudta elpusztítani. A szentélyeket emberi kézzel újjá lehet építeni, de ennél is fontosabb, hogy az emberi szívek megújuljanak.

Függetlenül attól, hogy bizonyos Međugorjével kapcsolatos kérdésekben eltérő vélemények állnak fenn – amelyeket az Egyház a saját módján, körültekintően mérlegel –, semmi sem igazolhatja a gyűlöletet, az erőszakot vagy egy imahely meggyalázását. Ahol valaki őszintén keresi Istent, másoknak tiszteletben kell tartaniuk a lelkiismerethez és az imádkozáshoz való jogot.

Ezért arra hívom az összes hívőt, hogy

ne keserűséggel vagy ítélkezéssel válaszoljanak, hanem azzal, ami mindig is az Egyház leghatékonyabb fegyvere volt: imádsággal, böjttel, megbocsátással, Isten gondviselésébe vetett bizalommal és személyes életünk megújításával.

Ne hagyjuk, hogy a gonosz saját logikájával megfertőzzön minket. Szent Pál emlékeztet bennünket: „Ne hagyd, hogy a rossz legyőzzön téged; te győzd le a rosszat jóval!” (Róm 12,21)

Imádkozom az Úrhoz, hogy világosítsa meg azok szívét, akik ezt a vétket elkövették, adja meg nekik a bűnbánat kegyelmét, és mindnyájunknak ajándékozza a bölcsességet, a békét és a jó cselekvésben való kitartást. Legyen ez a szomorú esemény ösztönzés arra, hogy még buzgóbban imádkozzunk az emberek közötti békéért, a szent dolgok tiszteletéért és mindazok egységéért, akik őszintén keresik Krisztust.

Ebben a pillanatban imámat egyesítem az összes zarándok és a hívők imájával, abban a meggyőződésben, hogy egyetlen gyűlöletből fakadó cselekedet sem képes eloltani azt a fényt, amelyet Isten gyújt az emberi szívben.

Krisztus legyőzte a világot, és szeretete erősebb marad minden erőszaknál!

Forrás és fotó: Informativna katolička agencija

Kuzmányi István/Magyar Kurír