Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szlovéniai katasztrófa utáni mentés támogatására

Az augusztus elején lezúduló jelentős mennyiségű csapadék Szlovéniában leginkább az ország középső és északi részein okozott katasztrófahelyzetet. Ezen régió több falujában is rendkívüli helyzetet hirdettek, a mentési munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, a helyreállítás hónapokig is eltarthat. Több helyszínről százakat kellett helikopterrel evakuálni.

A Ljubjana fölött található településekre hordozható áramfejlesztőket és tizenöt nagyteljesítményű falszárító gépet telepített a magyar segélyszervezet, ez utóbbiakat az elmúlt évtizedben számos árvíz helyszínén használták már az elöntött épületek egyenletes és gyors kiszárítására és az átázott falak további károsodásának megelőzésére. A Máltai Szeretetszolgálat szakemberei a szervezet helyi munkatársaival együtt tartósélelmiszert és higiéniai termékeket osztanak a helyszínen. Emellett a segélyszervezet vészhelyzetkezelési csoportjának speciális eszközeivel és szakképzett önkénteseinek munkájával is támogatják a védekezési munkálatokat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend Szlovéniában működő helyi szervezeteivel együttműködve indít gyűjtést. A mentés és helyreállítás támogatására felajánlott adományokat az adomanyozz.hu oldalon keresztül, vagy banki átutalással az 11784009-20200745 számlaszámon fogadja a segélyszervezet. A humanitárius akciót a 1350-es adományvonal hívásával, hívásonként 250 forinttal is támogathatják.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Fotó: Ales Beno/AFP



Magyar Kurír