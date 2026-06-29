Ha félsz is, merd a jót választani – Szent László-búcsút ünnepeltek Búcsúszentlászlón

A szentmise kezdetén Tódor Szabolcs, a búcsúszentlászlói ferences kegytemplom esperes-plébánosa köszöntötte az összegyűlt híveket. Kiemelte, hogy a búcsú ünnepe lelki megerősödést jelent a hívek számára, amelyből a mindennapokban is erőt meríthetnek.

Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök homíliájában Szent László király életpéldáját és a bátorság erényét állította a hívek elé.

Az erényeket éppúgy gyakorolni kell, mint edzeni a testi izmokat. „Ha nem gyakorlatozunk, akkor ezek visszafejlődnek. Lelki értelemben is ilyenek az erények” – fogalmazott a püspök, arra buzdítva mindenkit, hogy tudatosan törekedjenek a bátorság erényének fejlesztésére.

Szentbeszédében külön szólt az édesapákhoz és nagypapákhoz, hangsúlyozva, hogy a gyerekek hiteles példaképeket keresnek. „Szent László azért lett szent, mert az erejét nem magáért használta, hanem másokért – mondta Fekete Szabolcs Benedek. – A bátorság ugyanis nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, hanem hogy ha fél is, meri a jót választani.”

A szombathelyi segédpüspök arról is szólt, hogy a keresztény bátorság megmutatkozik az igazság kimondásában, a gyengék védelmében és a bocsánatkérés alázatában is.

Prédikációját a következő buzdítással zárta:

Legyen bátorság beismerni, igazat mondani, megbocsátani.”

Arra hívta a jelenlévőket, hogy Szent László közbenjárását kérve a mindennapokban is bátran tegyenek tanúságot hitükről.

A búcsúi szentmisében a püspök külön áldásban részesítette a jelen lévő gyerekeket.

Imádkozott értük és családjaikért, kérve Isten áldását életükre, hogy hitben, szeretetben és bölcsességben növekedjenek.

Az ünnepi liturgia zenei szolgálatát a templom kórusa, valamint a Zala Brass fúvósegyüttes látta el.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír