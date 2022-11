Ha szívvel adunk, akkor adjuk a legtöbbet – Átadták az idei Szent Erzsébet-díjakat Vácon

A püspök a szentbeszédben a díjazottak szolgálatát is megköszönte, majd minden önkéntes munkájára Isten bőséges áldását és Árpád-házi Szent Erzsébet párfogását kérte. Beszédében példaként állította a hívek elé Szent Erzsébetet, a Karitász védőszentjét, aki „nem valamit adott a segítségre szorulóknak, hanem önmagát adta, önmagát emésztette föl embertársaiért”.

Marton Zsolt kiemelte: az adás mindannyiunk számára lehetséges. Sokan kérdezhetik: de mit tudok én adni a másiknak, ha nincs sok pénzem? Sok mindent tudunk adni: időt, meghallgatást, beteglátogatást, konkrét segítségnyújtást. Lehet, hogy tudunk tárgyi, anyagi támogatást is adni, mégha csak keveset is. A kevés is sok, ha szeretettel adjuk. Ha szívvel adunk, akkor adjuk a legtöbbet! Amikor így adunk, hidat építünk önmagunk és embertársaink közé.

A prédikáció végén az önkéntesek elismerő oklevélben részesültek. Idén három önkéntes, László Mihály, Oláh Borbála és Szegvári Andrea kapta meg a Szent Erzsébet-díjat karitatív munkájáért.

A szentmisén koncelebrált Ecseri Pál dunakeszi káplán, Kapás Attila karancssági plébános és Kis Balázs állandó diakónus, az egyházmegyei karitász lelkivezetője.

A szentmise végén a püspök a Szent Erzsébet-kenyereket is megáldotta, amiket aztán kiosztottak. Ezzel párhuzamosan a helyi karitászcsoportok is szerveztek Erzsébet-kenyér-osztást az egyházmegye több településén.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

