Ha valakit átviszel a másik partra, te magad is átérsz – Jubiláns házaspárok ünnepe Nyíregyházán

A családias ünnepen a gyermekek, rokonok, barátok is együtt adtak hálát a Jóisten kegyelmi ajándékaiért. Az előkészületekkor a házaspárok nemcsak feliratkoztak a különleges alkalomra, hanem személyes történetüket, házasságuk egy-egy jeles eseményét, örömét is megosztották a szervezőkkel. Így derült ki, hogy több olyan család is jelen volt, akiknél generációk ünnepelték együtt házasságuk valamelyik kerek évfordulóját.

Az ünnepi szentmisén a házaspárok Isten előtt, a hit fényénél megújították egymásnak tett ígéretüket: „Esküszöm, hogy el nem hagyom szerelmemet, hűségemet megőrzöm, Isten engem úgy segéljem!” Majd megköszönték hitvestársukat Istennek, annak minden munkáját, könnyét, mosolyát, az éveket, amelyeket együtt tölthettek és a gondokat is, amelyeket egymással megoszthattak.

A házaspárok emléklapot és a Házasság hete emblémájával ellátott terítőt kaptak ajándékba a jeles alkalmon.

Ezen a napon a világegyházban sokan imádkoztak a házasokért, családokért, valamint a betegekért is, hiszen február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya ünnepén a betegek világnapját is tartjuk.

Palánki Ferenc megyéspüspök elmélkedésének első részében a betegek világnapja üzenetére hívta fel a figyelmet az elhangzott evangélium alapján (Mk 1,40–45), amelyben Jézus meggyógyította a leprás beteget. A főpásztor rámutatott, az ember születésétől fogva halálra van ítélve, hiszen földi életünk véget ér. Úgy is mondhatnánk, hogy mi is „menthetetlenek” vagyunk, mint az evangéliumi leprás beteg. De Jézus megszánt bennünket, eljött erre a világra, hogy megmentsen, megüzenje nekünk a csodálatos örömhírt: „Akarom, tisztulj meg!”, hogy jusson el az életed a teljességre, az isteni életre, az örök életre.

Palánki Ferenc felidézte, aznap egy ötgyermekes édesanyától kapott üzenetet, amely így szólt: „Az élet szépsége nem attól függ, hogy mennyire vagy boldog, hanem attól, hogy mások milyen boldogok lehetnek miattad. Hiszen ha valakit átviszel csónakkal a másik partra, te magad is átérsz. A boldogság nem egy úti cél, az egy utazás. A boldogság nem holnap van, hanem most. A boldogság nem körülményfüggetlen, hanem döntés. A boldogság az, aki vagy, és nem az, amid van. Jézus fényében láthatjuk meg, hogy kik vagyunk.”

A püspök elmélkedésének végén hálát adott a Jóistennek a családokért, házaspárokért: „Hálásak vagyunk értetek az Istennek, mert a keresztény családokon múlik a jövő, nemzetünk jövője, amely már elkezdődött, hiszen Jézus Krisztus feltámadásával megszületett az ember jövője, és mi ebben a jelenben és ebben a jövőben élünk. Adjon nektek az Úr sok-sok erőt, hogy a házasság szentségében kapott kegyelmet nap mint nap átéljétek. Szolgáljátok egymást, családjaitokat és segítsétek egymást az örök életre!”

Palánki Ferenc püspök szentbeszédét vissza lehet nézni az alábbi videóban.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás és videó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

