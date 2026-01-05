Hagyomány és hit a Balaton partján – Vízszentelés Balatonudvariban

Czakó András hangsúlyozta, hogy a templomon kívüli események – mint amilyen a Balaton megszentelése is – lehetőséget adnak arra, hogy az evangélium üzenete olyanokhoz is eljusson, akik ritkábban kapcsolódnak be a templomi életbe.

A természet közelségében megélt liturgikus alkalmak meghívást jelentenek az Istennel való találkozásra, és segítenek abban, hogy a keresztény hit a mindennapi életben is jelen legyen.

„Vízkereszt ünnepén, amikor megszenteljük a Balatont, Isten áldását kérjük nemcsak a vízre, hanem magunkra is, hogy a ránk hintett szentelt víz által helyreálljon bennünk a Krisztus-képmás. Ez képessé tesz minket arra, hogy boldog keresztény életet éljünk, befogadjuk Isten túláradó kegyelmét, és Isten ránk kiáradó szeretetét ne tartsuk meg magunknak, hanem továbbadjuk embertársainknak. A Balaton megszentelése elsősorban az embert szolgálja, hogy Isten kegyelme termékeny legyen bennünk, gyümölcsöző az önfeláldozó, másokért élő szeretet által” – hangzott el az eseményen.

Czakó András OSB hangsúlyozta: Amikor Jézus fölött megnyílik az ég, leszáll rá a Szentlélek, és elhangzik az Atya szózata – „Te vagy az én szerelmetes Fiam, akiben gyönyörködöm” –, kijelentése keresztségünk által mindnyájunk fölött is elhangzik. Ez arra hív bennünket, hogy a hétköznapokban is úgy éljük meg Isten tekintetét, mint szerető Atyánkét, aki minden helyzetben gyönyörködik bennünk, akár egy édesanya az újszülött gyermekében.

Isten akkor sem fordul el tőlünk, amikor botladozunk, s még inkább örömét leli bennünk, amikor Jézus Krisztus által visszatalálunk hozzá, mennyei teremtő Atyánkhoz.

„Jézus Krisztusnak a Jordánban való alámerítkezésére emlékezve áldjuk meg az élő vizeket, a Balaton vizét. A bűn nélküli Bárány a vízben alámerítkezve saját testével és istenségével megszentelte a vizet és földünket. Az Ige testté lett, hogy emberségünket helyreállítsa, és felvegye az isteni közösségbe” – mondta Czakó András.

A település lelkipásztora a szertartás során arról is beszélt, hogy Balatonudvari a szomszédos aszófői plébánia filiájaként működik, a Tihanyi Bencés Apátság szerzetesei szolgálnak itt. Balatonudvariban és Örvényesen rendkívül élő, kezdeményező, aktív keresztény közösségek tartoznak a templomokhoz. A hívek magukénak érzik ezeket a szent helyeket, örömmel kapcsolódnak be az egyházi és a közösségi eseményekbe, jelenlétükkel és szolgálatukkal pedig élő módon formálják a helyi egyházi életet.

Czakó András hangsúlyozta, hogy Balatonudvariban különösen nagy tisztelet övezi a templom védőszentjét, Szent Mártont, Pannónia szülöttét, akinek az ünnepén minden év novemberében búcsúi szentmisét és azt követően közösségi összejövetelt tartanak. Az eseményekbe a gyermekek is lelkesen bekapcsolódnak, többek között részt vesznek Szent Márton legendáját felidéző programon. Mindez tovább erősíti a közösség összetartozását és a hit átadását a fiatalabb nemzedékek számára.

Forrás és fotó: Halász Gábor

Magyar Kurír