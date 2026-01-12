Hagyományos farsangi báljára készül a Görögkatolikus Metropólia Nyíregyházán

A görögkatolikus közösséghez tartozók minden évben hagyományosan összegyűlnek, hogy a farsangi időszakban kötetlen keretek között erősítsék a közösségi kötelékeket. Az esemény különlegessége, hogy a szórakozás mellett a lelki tartalom is hangsúlyos szerepet kap.
A tervezett program
A bál 18 órakor kapunyitással kezdődik, majd fél hétkor Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita vezetésével közös vecsernyével hangolódnak lélekben az estére a résztvevők.
Az ünnepélyes nyitótáncot a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium végzősei mutatják be. Ezt követően az L-K-beat zenekar felel a jó hangulatért.
Az este főbb állomásai:
18.30: vecsernye a helyszínen
19.30: ünnepélyes nyitótánc
21.30: táncház
23.00: tombolasorsolás (melyhez a helyszínen is fogadnak felajánlásokat)
Gyakorlati tudnivalók
A Görögkatolikus Metropólia figyelmet fordít arra, hogy minden korosztály jól érezze magát: a táncparkett mellett biztosítanak egy elkülönített, hangszigetelt termet is azoknak, akik inkább beszélgetéssel vagy ismerkedéssel töltenék az időt.
A belépéshez előzetes jegyváltás szükséges, amelyet a hívek a saját parókiáikon vagy az egyházi intézményvezetőkön keresztül intézhetnek. A felnőtt jegy 5000 forint, az ifjúsági (21 éves korig) 3000 forintba kerül; a 14 év alattiak számára a belépés díjtalan.
A rendezvény a tervek szerint hajnali 3 óráig tart.
Várnak mindenkit, aki szeretne részese lenni e lélekemelő, vidám közösségi alkalomnak.
Forrás és fotó (archív): Görögkatolikus Metropólia/Hajdúdorogi Főegyházmegye
