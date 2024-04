Hajdú Miklós börtönlelkészre emlékeztek Sátoraljaújhelyen

Mészáros Ferenc jelenlegi római katolikus börtönlelkész köszöntőjét Sík Sándor Ne félj! című versének felolvasásával zárta, amely után felelevenítette közös emlékeit Hajdú Miklóssal. A vers két találó sora: „Ravasz művész az Isten: / A rossz is jót csírázik” alapján hűek voltak gondolatai, hiszen egy olyan szenvedélyes dohányosként emlékezett rá, mint aki úgy végezte papi teendőit, hogy egy szál cigaretta elszívása is imádsággá tudott válni.

Szegedi Péter büntetés-végrehajtási alezredes – aki szomszédja is volt – Hajdú Miklós barátságos, közvetlen alakját említette, aki a lakása erkélyére kiülve is mindig valamit tervezett; valakinek épp tanácsot adott, tulajdonképpen akkor is dolgozott, amikor „pihent”.

Erre a napra készült el jóvátételi munkában az a kis polc, amely a halálának első évfordulójára átadott, róla elnevezett egyházi könyvtárban kapott helyet. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése által gyűjtött könyvtári állományon túl erre a polcra kerültek most – a személyes tárgyait bemutató emléksarok mellett – a családja által adományozott könyvei.

Pavlics Tamás börtönmúzeumi főelőadó arra hívta fel a figyelmet, hogy a három tucat könyv címei is sokatmondóak: breviáriuma mellett szertartáskönyvek, ökumenikus témájú teológiai, irodalomtörténeti és cigány népismereti kötetek.

Egy olyan börtönlelkész házi könyvtára, aki mindig elérhető volt a fogvatartottak és az állomány tagjai számára egyaránt.

Forrás és fotó: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

Magyar Kurír