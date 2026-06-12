Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában a tanév végén

„Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje, megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek” – mondta az érsek a szentmise kezdetén.

A főpásztor szentbeszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A nap szentje, Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét: arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok is szétszóródtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az Egyházban. Barnabás mindenkit arra buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz. Ugyanezt mondhatjuk ma is, ez a legfontosabb feladat – emlékeztetett Ternyák Csaba.

Barnabás apostol magával vitte Sault, azt az embert, aki sokáig üldözte a keresztényeket, majd maga is Jézus követője, „krisztusi” lett. A „keresztény” szó nem a kereszt szóból származik, hanem azt jelenti: krisztusi. A Krisztushoz ragaszkodó keresztények ma is be akarják avatni embertársaikat az örömforrásba, ami a szívüket táplálja. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte: az újszövetségi szentírásból olvassák el az Apostolok Cselekedeteit a nyár folyamán. „Csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példáit” – biztatta a fiatalokat.

A főpásztor ezután XIV. Leó pápa enciklikáját ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, mely a mesterséges intelligencia kérdéséről szól. „Fektessünk be az oktatásba, magunkkal kezdve. Mindannyiunknak meg kell tanulni, hogyan viszonyuljunk a digitális világhoz, a hitre és az evangélium szerinti életre való nevelésünk szerves részeként. Valójában a digitális világot egy új kontinensnek kell tekintenünk, amelyet evangelizálnunk kell, amely nagylelkű, hitben érett misszonáriusokat igényel” – írja a Szentatya. Az érsek ennek nyomán rámutatott: a fiatalok magabiztosan mozognak a digitális világban, s ezért kérte őket, keressenek vallási tartalmakat is.

Pál apostolról is szólt, aki elment az emberek közé, s beszélt Jézus Krisztusról. Az érsek hangsúlyozta: ki kell lépnünk a templom biztonságos falai közül, a plébániáról, azért, hogy hitünkről beszéljünk. „Hirdessük a mennyek országát, tegyünk tanítványokká minden népet.”

Ternyák Csaba büszkeségét fejezte ki azoknak a fiataloknak, akiknek kiváló teljesítményét a tanév végén elismerik. Emlékeztetett, hogy ők példa a többiek számára is. „Legyetek jók, ha tudtok! Ha nem tudtok, próbáljátok újra! A keresztény élet erről szól” – buzdította a fiatalokat tanítása végén a főpásztor.

A szentmise után Kubík Zsolt, a mezőkövesdi Szent László-plébánia káplánja tartott előadást, majd átadták a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak.

IDE kattintva Szántó György fotóiból készült fotógaléria nyílik, a díjazott tanulók névsora pedig az Egri Főegyházmegye honlapján az oldal aljára görgetve olvasható.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír