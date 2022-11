Hálaadó szentmisével ünnepelték a tilaji Szent Imre-kápolna megújulását

A településen havonta egyszer, az első vasárnap délutánján mutatnak be szentmisét. A korábbi Szent Imre-iskolakápolnát nagyon leromlott állapotban vette át két évvel ezelőtt Kiss László. A hévízi esperes-plébános attól félt, hogy elektromos zárlat következtében leég az egész épület, ezért első lépésként rendbe tették a teljes villamos hálózatot, új lámpatesteket szereltek fel, megújították a szentélyt, műanyag ablakokat helyeztek be, kifestették az épületet, restaurálták az oltárt, illetve szőnyeget vásároltak a 6 millió forintos beruházás keretében, amelyet a Veszprémi Főegyházmegye támogatásából, illetve a hívek adományaiból finanszíroztak. A felújítási munkálatok tovább folytatódnak.

Az érseki általános helynök homíliájában úgy fogalmazott: „Isten az ember esélye. S milyen jó, hogy van egy Istennek szentelt terület itt Tilajban is, s vannak alkalmak, amikor kiléphetünk a hétköznapokból, elhozhatjuk ide örömeinket, bánatainkat, felemelhetjük a szívünket, s mindent az Istennel közösségben, a vele való szövetségben tudunk megélni. Milyen szegényes lenne a világunk, ha nem így lenne!” Majd így folytatta: „Isten soha nem nélkülünk és helyettünk, hanem velünk és általunk akarja ezt a világot gazdagítani – szeretetben, hitben, jóságban. Amikor ezt a megújult templomot ünnepeljük, arra is gondolnunk kell, a mi szívünkben is lennie kell Istennek fenntartott helynek.”

Az érsekség videóösszefoglalója az eseményről:

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



