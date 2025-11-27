Hamarosan megnyitja kapuit Szombathely új katolikus bölcsődéje

A beruházással egy modern fejlesztőeszközökkel felszerelt, csaknem nulla energiaigényű épület áll a gyermekeiknek bölcsődei férőhelyet kereső szülők rendelkezésre.

„Jézus Isten országát hozta el közénk – mondta köszöntőjében Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. – Ez azt jelenti, hogy szerette volna megtölteni az emberi szíveket, a családokat és a világot szeretettel, hittel, reménnyel. A kereszténység azóta is ugyanezt teszi, ebbe az irányba indult el. Iskolákat, kultúrákat, családokat, intézményeket tölt meg hittel, szeretettel, reménnyel.”

Ebbe a sorba illeszkedik a Bárka Bölcsőde, ahol négy csoportban 48 kisgyermek kaphat helyet családias, hittel, szeretettel teli légkörben, ha a szülőknek – elsősorban az édesanyáknak – vissza kell térniük a munka világába.

A bölcsőde neve bárka, ami Noé bárkájára utal, ahol nagy békességben éltek együtt állatok és emberek.

A bárka átmentette a nehézségen, a katasztrófán a világot. Szimbóluma annak a békének, amely Istentől árad és körbeölel minket

– fogalmazott az egyházmegye főpásztora.

Székely János püspök beszélt a szombathelyi Brenner-villa felújításáról is. Az épületben az emlékszobán kívül kialakítanak egy kétszáz fős konferenciatermet is, amely egyházi és világi eseményeknek egyaránt helyet ad. Az épület tető alatt van – mondta el a megyéspüspök. – A tervek szerint jövőre az előkert és a ház mögötti díszkert is elkészül, és a Boldog Brenner János sétányt is birtokba vehetik a szombathelyiek. A főpásztor arról is szólt, hogy a velemi volt Avar Szálló helyén a Szent Vid Ifjúsági Központ nyitja majd meg kapuit. Az első ütemben egy ifjúsági szállás építése fejeződik be hamarosan, ahol 64 fiatal és 4 tanár tölthet el hosszabb-rövidebb időt kényelmes körülmények között. A tervek szerint, a rossz állapotú épületek lebontása után további 240 szálláshely, étterem és kápolna épül, az udvaron pedig sportpályák kapnak helyet. „Így szeretné szolgálni az Egyház Jézus álmát, hogy hittel, szeretettel, reménnyel telibb legyen a világ. Ezt szeretnénk a bölcsődében sugallni a családoknak, gyermekeknek. Legyen ez a bölcsőde valóban óvó-védő bárka, ami körülöleli a kicsiket” – mondta a püspök.

Szombathely Megyei Jogú Város képviseletében Horváth Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.

Kiemelte: a bárka a biztonság, a menedék, a remény szimbóluma. Egy olyan helyé, amely akkor is megvédi azokat, akik benne vannak, amikor körülötte vihar tombol, amikor hullámzik a világ. „És milyen találó név ez egy bölcsőde számára. Hiszen mi más is lehet a bölcsőde, ha nem egy óvó, ringató hajó, amelyre minden kis lélek felszállhat, és ahol nap mint nap szeretet, törődés és figyelem veszi körül? Egy hely, ahol az első élmények, az első barátságok, az első közös játékok mind-mind olyan alapokat teremtenek, amelyek életre szólóan elkísérik a gyermeket” – mondta Horváth Attila.

Az alpolgármester kiemelte: a Bárka Katolikus Bölcsőde „biztonságos, nyugodt, hitre és szeretetre épülő környezetet” biztosít a gyermekeknek, ahol a legkisebbek valóban otthonra találhatnak. Ahol „a nevelők nemcsak gondoskodnak, de irányt is mutatnak, ahogyan teszi ezt egy valódi bárka kormányosa”; ahol minden gyermek a közösség részeként és egyéniségében egyaránt fejlődhet.

A köszöntőket követően Mátis Barna tervező mutatta be az épületet a megjelenteknek.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

