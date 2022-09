Hang- és fényjáték lesz októberben a vatikáni bazilika homlokzatán Szent Péter életéről

A nyitórendezvényen a világhírű operaénekes előadja többek között a The First Noël (Az első karácsony) című dalt új albumáról – adja hírül a Szent Péter pápai bazilika és a Fratelli Tutti Alapítvány közleményében. A színpadon Flavio Insinna, a videomapping narrátora is jelen lesz. Az estet Milly Carlucci vezeti.

A Kövess engem. Péter élete multimédiás projekt a Fratelli Tutti Alapítvány, a Szent Péter Művek és a vatikáni bazilika plébániájának közös kezdeményezése. Művészi formában avatják fel azt az útvonalat, amely lelkipásztori jelleggel végigkíséri a zarándokokat a bazilika látogatása és a Szent Péter sírjához vezető útjuk során. A kezdeményezés a „Művészet és hit” útvonalak első állomását jelenti. A Szent Péter-bazilika és a Vatikáni Múzeum legjelentősebb ikonográfiai repertoárjaiból vett képsorozaton keresztül mesélik el a galileai halász életének eseményeit az új technológiák és a szakrális ikonográfia ötvözete révén.

Ennek a történetnek a megvalósításához olyan technológiai eszközöket választottak, amelyek alkalmasak a képek, hangok és szavak kiemelésére és harmonizálására. Ez az ősi és a modern találkozása, amely háromdimenziós effektusokat használ olyan művészek remekműveinek bemutatására, mint Raffaello, Perugino, Reni és Cavallucci. A vetítés október 2-tól október 16-ig lesz látható. Október 3-tól minden este 21 és 23 óra között tekinthető meg a közel 8 perces hang- és fényjáték, amelyet folyamatosan megismételnek a két óra során.

