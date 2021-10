Hármas ünnepet tartottak Szerencsen

Hálaadó szentmisével kezdődött az ünnepség a szerencsi Kisboldogasszony-templomban, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. Szentbeszédében az evangéliumra utalva úgy fogalmazott: világos útmutatás van arról, hogy a vezetőknek mi a legfontosabb hivatása. Ezt értelmezve azt mondhatjuk, szükségük van képességekre, végzettségre, kompetenciákra.

A főpásztor rámutatott: A mai nap egy szent pápa, XXIII. János pápa ünnepe; ő nem volt a teológiában olyan mélyen járatos, mint más pápák, de nagyon fontos személyiség volt. Jézus a mai evangéliumon keresztül üzenetet küld arra vonatkozóan, hogy mi a legfontosabb, Péter apostoltól azt kérdezte: Szeretsz engem? Háromszor is megkérdezte, szinte zavarba ejtő módon. „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged” – ez a legfontosabb a keresztény ember számára.

Sokszor fordítva ülünk a lovon, azt gondoljuk, hogy a bűnök elkerülése életünk középpontja, pedig kell arra is idő, hogy keressük, tegyük a jót, szeressük embertársainkat.

Jézus feltámadt a halálból, s legyőzte a halált, még akkor is, ha azt tapasztaljuk, hogy a halál uralkodik. De a halál uralma nem végleges, Jézus áldozata a végleges – vele együtt mind feltámadunk. Nem egyszerűen csak Isten létében hiszünk, ez túl kevés lenne; kereszténynek lenni azt jelenti: hiszünk az örök életben. Ez tölt el bennünket békével és nyugalommal, tudjuk, hogy van gazdánk, aki szeret bennünket és gondoskodik rólunk.

Hivatalos szövegek olvasásakor héha belefájdul a fejünk, hogy megértésük azt. Isten nem ilyen módon hozza a tudomásunkra, hogy szeret bennünket, sokkal egyszerűbb, közvetlenebb módon: saját élete feláldozásával bizonyította ezt.

Az Ószövetségben is felcsillan a Jó Pásztor képe, aki gondoskodik a nyájáról. Ezt a csodálatos képet Jézus is alkalmazza, a mai világban ez magyarázatra szorul – nem birkának nézi az Egyház az embereket, hanem olyan juhoknak, akik fontosak az Istennek, akikért bármire képes. Isten dinamizmussal szeret bennünket, nem önmagáról szól, azokat állítja a figyelem középpontjába, akiket szeret: bennünket. Ha mi Isten nyájához tartozunk, nekünk is így kell szeretnünk azokat, akiket ránk bízott, édesanyaként, édesapakánt, igazgatóként, polgármesterként, papként, ministránsként, bármilyen felelős tisztségben. Ezáltal szebb és jobb lesz a világ, ezért vállalta el a főegyházmegye az iskolai és óvodai fenntartói szolgálatot, hogy minél többen megismerjék Isten szeretetét, s Péter apostol nyomán kimondjuk: Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.

Napról napra jobbnak kell lennünk, csüggedés nélkül, erre tanít keresztény hitünk, csodálatos öröm forrásaként. Tervekkel, lendülettel, dinamizmussal tele kell élnünk. A mai napnak is ez az üzenete – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmisét követően Ternyák Csaba érsek megáldotta a plébánia megújult épületét, majd elhelyezték a katolikus óvoda alapkövét. Az alapkőletételi okirat mellett az óvoda látványterveit, a logó terveit, Kalkuttai Szent Teréz képét és a dolgozók névsorát helyezték el az alapkőben.

Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere beszédében köszönetet mondott. Felidézte: jó tíz évvel ezelőtt született meg a szándék, hogy a településen nagyobb teret kapjon a katolikus nevelés. A jövő évtől a legkisebbeknek is lehetősége lesz arra, hogy katolikus intézetben nevelkedjenek. A polgármester köszönetet mondott Ternyák Csaba érseknek iskolaépítő munkájáért, a hitre való nevelésért.

Koncz Zsófia országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: az óvodai oktatásban is szerepet vállal az Egyház, ez azért fontos, mert a jövőt építjük ezzel. Ezen a vidéken a magyar szabadságért, nemzetépítésért sokat tettek a múltban is, s a jelenben is. A gyerek az örök élet titka – idézte a képviselő néhai édesapja, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő hitvallását, aki az építkezés egyik fő kezdeményezője volt. A képviselő gratulált Szarvas Péter plébánosnak, Gaszparné Tilman Edina igazgató asszonynak azért, hogy a nagyszabású munka motorjaiként működtek.

Az intézmény vezetője a Szent István Televízió kérdésére elmondta: nagyon nagy ajándék, hogy az iskolában olyan pedagógusokkal dolgozhat együtt, akik személyesen példát mutatnak a gyermekeknek a keresztény értékekben. A város szívében működő iskola a település életének szerves része ezáltal. Szarvas Péter plébános úgy fogalmazott: a múlt, jelen és a jövő összekapcsolása a mai nap. A kormány óvodai programja, a gyermekvállalás támogatása és a jövő építése szorosan illeszkedik a lelki építkezéshez.

A jubileumi ünnepség a Bólyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával zárult

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Magyar Kurír