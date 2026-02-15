Harmincadik alkalommal adták át a Balassi Bálint-emlékkardokat

Az egyik kardot a magyar líra élvonalába tartozó, európai szellemiségű, Bozók Ferenc piarista szerzetes, költő kapta, a másikat pedig Szomi Béla, a magyar költészetet idegen nyelvre átültető, szlovéniai műfordító.
Aez emlékkardok megáldásakor a szentmisén Kiss-Rigó László azt mondta, hogy érdemes Jézus szavára figyelni, mert ma is sokan próbálják „megváltani” a világot.
Az eseményen elhangzott, hogy ez az egyetlen magyar alapítású irodalmi elismerés, mely eljutott a Föld öt kontinensére.
A Balassi-kardokat a hagyomány szerint Bálint-napon, február 14-én kapták meg a díjazottak: Bozók Ferenc piarista szerzetes, költő és Szomi Béla szlovéniai műfordító.
A díjazott piarista szerzetes, költő, esszéista, teológus Gyöngyösön született, a Heves vármegyei Domoszlón nőtt fel, ma pedig Budapesten tevékenykedik. Ez volt az első alkalom, hogy papköltőt tüntettek ki az istenes versek alkotójáról elnevezett szablyával.
A műfordítónak járó szablyát Szomi Béla vehette át. A Szlovéniában élő dalszövegíró, két nyelven alkotó költő, műfordító, tanár a Balassi Kard Művészeti Alapítvány bátorítására az utóbbi években Balassi-verseket költött át szlovén nyelvre. A díjátadóra ezen alkotásai szlovéniai kiadásban, kétnyelvű kötetben jelentek meg.
