Három februári ünnep, amely a betegekre és a szenvedőkre emlékeztet minket

Az állítólag örmény származású Szent Balázs püspököt és vértanút, a torokbetegségek védőszentjét ezen a héten, február 3-án ünnepeltük; a hazánkban is népszerű balázsáldás évszázadok óta része az egyházi hagyományoknak.

Az egyik hozzá kötődő legendán alapul a szokás: egy kisgyereknek egyszer halszálka akadt a torkán – Balázs mentette meg az életét. Az áldás szövege a torokkal kapcsolatos betegségek mellett minden egyéb betegségre vonatkozik:

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen.

Február 11-ére esik a betegek világnapja, amelyet Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben, és helyezett a Lourdes-i Szűzanya ünnepére, akihez oly sok fizikai vagy lelki gyógyulásra szomjazó ember zarándokol el minden évben.

Szent II. János Pál pápa a betegek 2000-ben ünnepelt nyolcadik világnapjára írt üzenetében ma is aktuális gondolatokat osztott meg:

„Az Egyház a keresztény időszámítás második évezredének a végén szembesül azokkal a kérdésekkel, amelyeket az egészségügy világából hoznak elő. Eközben csodálattal tekint arra az útra, amit az emberiség a szenvedés és az egészség támogatása iránti gondoskodás terén megtett. … A második évezred végén mégsem mondhatjuk, hogy az emberiség megtett minden szükségest avégett, hogy a szenvedés hatalmas terhét az egyesek, a családok és az egész közösség számára csökkentse.

Ellenkezőleg, különösen az utóbbi évszázadban úgy tűnik, hogy az emberi szenvedés áradata, amely nagy már az emberi természet törékenysége s az eredeti bűn sebe miatt is, még hatalmasabbá lett az egyesek s az államok téves döntéseinek szaporodtával.”

És végül Szent Bálint, azaz Valentin február 14-i emléknapja is ide sorolható, noha elsősorban nem a betegségekre asszociálunk a neve hallatán. Bálint a hagyomány szerint nem csak pap, hanem ismert gyógyító is volt, aki többek között egy római börtönőr lányának a szeme világát is visszaadta. Ennek hatására az egész család megtért, és ez a csodás gyógyítás vezetett Bálint mártírhalálához. Bálintot hívták segítségül, hogy a pestis ellen oltalmazzon, illetve az epilepsziában szenvedők is számíthatnak rá.

Forrás: Aleteia.org; Katolikus.hu



Fotó: Wikimedia Commons



Magyar Kurír

(vn)