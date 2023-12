Három nap alatt száz bejelentés érkezett utcán éjszakázó hajléktalan emberekről

A karitatív szervezet fővárosi hajléktalanszállóinak kihasználtsága a korábbi 80 százalékról 90 százalékra emelkedett a december 5. óta tartó havas és fagyos időszakban.

A Máltai Szeretetszolgálat utcai gondozószolgálatainak munkatársai reggel 8 és este 22 óra között kilenc gépjárművel járják a várost, hogy a közterületen tartózkodó hajléktalan embereknek segítsenek, vagy menedékhelyre szállítsák őket; az éjszakai órákban pedig krízisautó tart ügyeletet. A parkokban, kapualjakban, aluljárókban, illetve a fővárosi környéki erdőkben meghúzódó hajléktalan emberek nagy része valamilyen segítséget elfogad, de ragaszkodik ahhoz, hogy a helyszínen maradjon.

A diszpécserszolgálatra többnyire járókelők, vagy az adott helyszín környékén élő lakók telefonálnak, de érkezett bejelentés a rendőrségtől is. Volt, aki egy kapualjba bevackolódott, láthatóan fázó férfiről adott leírást, akit aztán a Máltai Szeretetszolgálat kiérkező munkatársainak sikerült rávenniük, hogy a szervezet egyik éjjeli menedékhelyén töltse az éjszakát. Járókelők jelentettek be egy olyan személyt is, aki vastag ruházattal, és számos, a hideg ellen védelmet nyújtó felszereléssel készült a kinti éjszakázásra, de azután mégis segítséget kért. De érkezett hívás járőröző rendőröktől is, akik az egyik pályaudvarról telefonáltak szállás nélkül maradt ember miatt.

A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a szervezet budapesti nappali melegedőiben, szállást nyújtó intézményeiben, illetve az utcai gondozószolgálat által felkeresett helyszíneken naponta hatszáz hajléktalan emberrel találkoznak.

A karitatív szervezet továbbra is mindenkitől azt kéri, hogy figyeljen oda az utcán éjszakázó emberekre és a nem, vagy rosszul fűtött épületekben élőkre.

Ha földön fekvő, átázott ruhájú embert látnak, lépjenek oda hozzá, és szükség esetén hívják a diszpécserszolgálatot (Budapesten és Pest megyében a 061-338-41-86-os számon) vagy a 112-es segélyhívót. A Máltai Szeretetszolgálat regionális diszpécserszolgálatainak további telefonszámai: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye: 06 92/323-000

Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye: 06 34/511-028

Baranya, Somogy, Tolna megye: 06 72/233-169

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megye: 06 70/505-8080

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 06 42/504-618

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye: 06 46/530-268

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



