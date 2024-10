Három ország női szerzeteselöljárói konferenciáinak elnöksége tanácskozott Budapesten

A három konferencia szorosabb együttműködése egy évvel ezelőtt kezdődött, és jelenleg is tart. Egy közös pályázat eredményeként ugyanis az egyes konferenciák különböző képzési és megújulási programokat szerveznek, köztük olyat is, amelyen a másik ország szerzetesei is részt vesznek.

A szlovákiai, a romániai és a magyarországi rendfőnöknői konferenciák elnökségeinek találkozója szentmisével kezdődött, amelyet Zsódi Viktor SchP atya, a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke mutatott be.

Ezt követően a résztvevők rátekintettek az egyes országokban élő szerzetesnők helyzetére, feladataira, kihívásaira, a hivatások helyzetére, és megosztották egymással, az egyes konferenciák hogyan segítik a szerzetesközösségek életét és munkáját.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a három országban élő több ezer szerzetesnő elkötelezett élete és imája nagyon fontos, az nemcsak a saját országuk, hanem egész Európa újraevangelizációja számára is erőforrást jelent.

Az elnökségek tagjai megállapodtak abban, hogy tovább keresik az együttműködés lehetőségeit, és kitűzték a jövő évi találkozó időpontját is, amelynek várhatóan Kolozsvár ad majd otthont.

Dr. Németh Emma MRK elnök

Forrás és fotó: Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája

Magyar Kurír