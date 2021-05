Határon túli templomok is megújulnak Magyarország támogatásával

A magyar kormány templomfelújítási programja keretében összesen közel 26 milliárd forintból 1800 templomot újítanak fel. Ezek közül 400 található hazánk határain kívül.

A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség is megmarad – jelentette ki az államtitkár a felvidéki Révkomáromban május 11-én. A sajtótájékoztatón a magyar templomfelújítási program keretében a Felvidéken megvalósuló felújításokról számolt be Soltész Miklós. 96 magyarok lakta településen 69 római katolikus, hat görögkatolikus, 25 református templomot és egy zsidó imaházat újítanak fel mintegy másfél milliárd forint magyar állami támogatásból. A támogatások folyósítása már a nyáron megkezdődhet.

Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye érseki helynöke a révkomáromi római katolikus plébánián tartott sajtótájékoztatón a felvidéki felújítások részleteiről azt mondta: többnyire az egyházi épületek külső tatarozására kerül majd sor, kisebb és közepes nagyságú településeken, rendszerint 15–30 millió forint közötti összegből. Ennél nagyobb összeget szánnak a révkomáromi Szent András-bazilika felújítására (következő képünkön): az emblematikus egyházi épületet megközelítőleg 1 millió euróból (mintegy 360 millió forint) újítják majd meg.

A magyar állam 3,332 milliárd forintos támogatásával újulhat meg 262 erdélyi, partiumi és bánsági templom – erről azt követően számolt be Soltész Miklós, miután május 13-án Nagyváradon a romániai történelmi magyar egyházak vezetőivel és erdélyi magyar politikai vezetőkkel tárgyalt.

Az államtitkár elmondta, a gyülekezetek legfeljebb 15 millió forintos támogatásra pályázhattak, és a kormány csak a hiányos dokumentációjú pályázatokat nem támogatta. Hozzátette: a támogatás korábban elkezdett munkálatok folytatására, befejezésére is fordítható, és az egyházaknak lehetőségük van arra, hogy más forrásokból is kiegészítsék az elnyert összeget.

A nagyváradi megbeszélésről szóló RMDSZ-közlemény Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érseket idézte, aki a történelmi magyar egyházak vezetőinek nevében mondott köszönetet a támogatásért. Az érsek kifejezte: érzik azt, hogy mind Romániában, mind pedig Magyarországon a választott vezetők a járványhelyzet nehéz időszakában is komoly támaszai az egyházaknak, a családoknak.

A szabadkai Szent Tezéz-székesegyház

Az államtitkár május 19-én Szabadkán egyházi vezetőkkel közösen ismertette a magyar kormány magyar templomfelújítási programjának Vajdaságra vonatkozó részét. Soltész Miklós természetesnek nevezte, hogy a vajdasági magyarokat is segíti a kormány, és felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta a vajdasági magyar történelmi egyházak támogatása megnégyszereződött.

Mint mondta: huszonhárom település huszonöt templomának felújításában segít a magyar kormány, amely számára a határon túli területek lelki megerősítése, a koronavírus-járvány után pedig a „lelki újraindítása” is kiemelt fontosságú. A lelki újraindításra azért van szükség a világjárvány egy éve után, mert mindenki nehéz időszakot élt túl, rengetegen betegedtek meg, és sok volt a koronavírushoz köthető haláleset is. Ebben a lelki újraindulásban segíthetnek az egyházak és az egyházi személyek – tette hozzá.

A templomfelújítási program keretében a Vajdaságban 326 millió forintból újulnak meg a templomok, és ez a lelki megerősítés mellett a helyi munkaerő megmaradását is segíti. A következő időszakban a szabadkai római katolikus egyházmegye tizennégy templomot, a nagybecskereki római katolikus egyházmegye hét templomot, a református egyházkerület pedig négy templomot tud majd felújítani.

A szabadkai találkozón Slavko Vecerin, a szabadkai egyházmegye katolikus püspöke; Német László, a nagybecskereki egyházmegye katolikus püspöke; Halász Béla, a szerbiai református keresztyén egyház püspöke; Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke vett részt.

