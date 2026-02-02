A háttérben, de nélkülözhetetlenül működik a Máltai Mosoda és Ruhaválogató

A szociális intézményekből érkező textíliák tisztítása nagyobb kihívást jelent, mint egy hagyományos nagymosás egy mosodában. Az ágyneműk és ruhák szennyezettsége gyakran jelentős, ezért a dolgozók szigorú higiéniai szabályok mellett, nagy alázattal végzik a munkájukat. A Máltai Mosoda új esélyt jelent megváltozott munkaképességű és hajléktalanságban élő embereknek, akik itt gyakran évtizedes kihagyás után újra munkába állhatnak. A nyolcfős csapat – mosónők, ruhaválogató, sofőr és szállítómunkatárs – összetartó, családias közegben dolgozik, a sokszor nehéz körülményeik ellenére is képesek együtt nevetni. Elsődleges feladatuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézményekből érkező szennyes tisztítása, vasalása, emellett alapítványok és más szociális intézmények textiltisztítását is végzik. „Ha ez a mosoda nem működne, az intézményekben valószínűleg rövid időn belül káosz alakulna ki” – fogalmazott Godó Viktor, a Máltai Mosoda és Ruhaválogató vezetője.



A mosodai tevékenység közel másfél évtizede indult, és mára nélkülözhetetlen szolgáltatássá vált. A munkafolyamatba beletartozik a beérkező szennyes válogatása, mosás, szárítás, vasalás és rendszerezés, miközben a szállítás már kora hajnalban, fél hatkor elindul.

Az intézmény másik fontos feladata a lakosságtól érkező ruhaadományok kezelése. Az adományok gyűjtőpontokon keresztül, általában magánszemélyektől érkeznek, majd a munkatársak gondosan átválogatják, és a Spar egyik üzletétől kapott papírdobozokban rendszerezik őket. Az intézmény előtt bevásárlókocsiban gyűjtik azokat az adományokat, amelyeket közvetlenül a mosodába hoznak, három-négy kocsi is megtelik naponta. Az átválogatott és előkészített ruhák hajléktalanellátó intézményekbe és rászoruló családokhoz jutnak el. A szortírozás során alapelv, hogy csak olyan ruhák kerüljenek tovább, amelyeket az adományozó maga is szívesen viselne. A tiszta, hordható ruhák méltóságteljes segítséget nyújtanak.



A mosodában a mindennapi munka emberi oldala legalább olyan fontos, mint a szakmai feladatok. A dolgozókat motiválja, hogy kézzelfogható módon járulhatnak hozzá mások alapvető szükségleteihez. Azt mondják, ha egy ember valóban végiggondolja, milyen nehéz körülmények között élnek sokan, könnyen megszületik a segíteni akarás vágya.

Ha Ön is szeretne segíteni, a Máltai Mosoda és Ruhaválogató folyamatosan, előzetes egyeztetés nélkül is fogadja a lakossági ruhaadományokat hétköznap délelőttönként Budapesten, a XIII. kerületi Mosoly utca 27. szám alatt. További információ a 06-1/239-20-18-as telefonszámon kérhető.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szöveg és fotó: Greguss Anna

Magyar Kurír