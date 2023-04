Hatvan önkéntes a pátyi Befogadás Házában

Pátyon, a Máltai Szeretetszolgálat intézmény együttesében idősotthon, fogyatékkal élők lakóotthona, napközi és több műhely is működik, de itt található a nevelőszülői hálózat központja is. A másfél hektárnyi területen bőven akad teendő az év minden időszakában, tavasszal különösen, így nem volt nehéz feladatot találni még hatvan önkéntesnek sem.

Az önkéntes nap elején Morva Emília, a Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójának vezetője köszöntötte a segítőket. „Nagyon jó érzés mindig, mikor azzal találkozunk, hogy kívülről jönnek lelkes támogatók, akik segítenek minket a napi rutinban, és hozzáteszik a szeretetüket, az idejüket, az erejüket a mi munkánkhoz. Ez nagyon sokat emel rajtunk és azokon a fogyatékkal élő vagy idős embereken is, akik itt élnek nálunk Pátyon.”

Miután Jakus Edina, a Kreatív Műhely vezetője és Somogyvári Fanni önkéntes koordinátor kiosztotta a feladatokat, az önkéntesek munkához láttak.

Az Union munkatársai számára nem újdonság, hogy egy munkanapot az irodán kívül töltsenek. A biztosítótársaság a rendszeres anyagi támogatás mellett évek óta szervez önkéntes napokat, hogy segítsék alapítványok és civil szervezetek munkáját.

Mint Tencz Beáta stratégiai és PR vezető fogalmaz: ezzel vissza szeretnének adni a társadalomnak a megtermelt haszonból, és azt is jelzik, hogy hosszú távú elköteleződést vállalnak a jó ügyek mellett. „Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen sokan vagyunk itt. Azért jöttünk, mert számunkra nagyon fontos, hogy ne csak pénzbeli adományokkal támogassuk a partnereink, alapítványok, segítő szervezetek munkáját, hanem a kétkezi munkánkkal, a szeretetünkkel és a lelkesedésünkkel. Az ilyen meghirdetett alkalmakra önkéntesen jelentkeznek a kollégák, és nagy öröm, hogy a jelentkezők száma mindig átlépi a létszámkorlátot.” A cégen belül egységesen úgy tartják: elengedhetetlen, hogy évente néhány napot a segítségnyújtásnak szenteljenek. „Nagyon örülhetünk annak, hogy olyan szerencsések vagyunk az életben, hogy az egészségünkkel, a fizikai erőnkkel és a két kezünk munkájával is tudunk másoknak segíteni, ezért nem kérdés, hogy meg is tesszük.”

Ötféle feladatból előre választhattak az önkéntesek: filagóriafestés, beltéri festés, kertibútor-szerelés, kertrendezés, tojásdekorálás. Somogyvári Fanni megfogalmazása szerint az önkéntesség olyan jó cselekedet, mely két irányban is örömet ad. „Egyrészt nekünk hatalmas segítség, hogy ennyi ember egy napon keresztül ebben a nagy kertben tevékenykedik és egy csomó feladatot elvégez, ami rengeteg munka lenne a kollégáinknak, másrészt ezalatt ők is beleláthatnak az intézmények életébe, megismerkedhetnek a lakóinkkal, és akár velük együtt is tudnak dolgozni, miközben jól érezhetik magukat.”

Hauer Anita, a biztosító egyik munkatársa a filagória csiszolása közben mesél arról, miért jött el Pátyra. „Én nagyon szeretem ezt csinálni: kerti munka, festés, bármi jöhet. Amikor van önkéntes nap, akkor mindig jelentkezem, mert szeretek másoknak segíteni, olyanoknak, akik nem tudnák elvégezni ezeket a munkákat.”

A filagóriába új kerti bútorok kerülnek majd, melyeket a Kreatív Műhelyben szerelnek össze. Míg készülnek a kiülők, halad a pavilonok festése is. Az önkéntesek között vannak gyakorlott segítők, és olyanok is, akik még csak ízlelgetik az önként vállalt munka szépségeit. Komlósi-Dortler Tímea tavaly volt először önkénteskedni. „Nagyon jó lehetőség, hogy azok is segíthessenek, akik a hétköznapokban annyira nem tudnak, például én. Jó, hogy ki tudjuk venni a részünket a munkából, mert nagyon fontosnak tartom, amit a Máltai Szeretetszolgálat tesz. És egy ilyen nap csapatépítésnek sem utolsó.”

A kerti pavilonok felújítása közben az udvar megtisztul az ágaktól, az itt-ott kibúvó gizgaztól, és a vakondtúrásokat is elegyengetik az önkéntesek. Solymos Ádám az egyik kertészkedő csapattal növényeket ültet át, és a vízelvezetők tisztításán dolgozik. „Kiássuk a tujákat, azokat is átültetjük, illetve a levendulák kapnak új helyet. Amikor lehet, jövök. Nagyon élvezem. A legtöbben egész nap a számítógép mellett ülünk, jó érzés segíteni másoknak és egy kicsit kilépni az irodából, kint lenni a szabadban. Ez egy napnyi feltöltődés nekünk.”

Miután végeztek a kerti munkálatokkal, az önkéntesek leülhetnek tojásokat festeni, hogy azokkal díszítsék a kert fáit húsvét alkalmával. Kővári Luca azt mondja, csak úgy röpülnek az önkéntességgel töltött órák. „A kollégákkal együtt tudunk tölteni egy jó napot, közben jól érezzük magunkat, és úgy tudunk tevékenykedni, hogy tudjuk, mások ennek örülnek, és még hasznosak is vagyunk.”

A vállalati önkéntesség a Máltai Szeretetszolgálatnál nem újkeletű lehetőség. Évtizedek óta járnak az intézményekbe a szervezetet támogató munkahelyi közösségek, hogy közelebbről megismerjék a máltai munkát és ők maguk is részesei legyenek.

Somogyvári Fanni szerint az utóbbi években egyre tudatosabban törekednek a cégek arra, hogy az adományok mellett munkatársaik a jelenlétükkel is segítsék a máltai munkát. „Egyre több cégnek van CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) politikája, és valamennyi munkaidőt annak szentelnek, hogy közösen önkénteskedjenek, és egyre több állandó partnerünk van, akik évről évre megkeresnek minket, hogy valamilyen önkéntes tevékenységet végeznének. Sőt vannak, akik az év során több programban is részt vesznek. Ez azért nagy dolog, mert ilyenkor ők egy csapatként érkezve nagyon nagy pluszt adnak az általunk gondozott emberek életéhez.”

Azok az önkéntesek, akik már többször jártak egy-egy intézményben, és megismerték az ott élőket, már saját ötletekkel érkeznek, amelyekkel felpezsdíthetik a mindennapokat. „Az egyik cég nemrég kitalálta, hogy sütikóstolót tart a pestszentlőrinci idősotthonunkban. Ők hozták az általuk készített süteményeket, az idős emberek pedig zsűrizték, hogy melyik a legjobb. Ezek mindig olyan alkalmak, amiből minkét fél gazdagodik” – mondta az önkénteskoordinátor.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír