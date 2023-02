Házasság hete: Szerelmesek kalandoztak Szeged belvárosában

Bucskóné Lehota Ágota irodavezető a helyszínen a delmagyar.hu-nak elmondta, hogy a belváros különböző pontjain Szeged múltjából ismert házaspárok életének egy-egy történetét idézik fel, amelyekhez kapcsolódóan párkapcsolat-erősítő feladatokat is kaptak a résztvevők.

A mostani séta első állomása a Dugonics téren volt, ahol korábban a Szegedi Napló szerkesztősége működött – ott maga Mikszáth Kálmán is dolgozott, sőt még egy saját ágya is volt. Mikszáth Szegedre kerülése után először Mauks Mátyás szolgabíróhoz szegődött, és bele is szeretett a szolgabíró Ilona nevű lányába. A szolgabíró persze ezt nem nézte jó szemmel, Mikszáth Kálmán ezért egy olyan papírt csempészett az aláírandók közé, amelyben az áll, hogy a főnöke hozzáadja a lányát. Természetesen lebukott, de a házasság azért később létrejött, bár csak két évig tartott.

Több mint negyven házaspár jelentkezett a programra. A vezetett csoportok több turnusban indultak. Az 1–1,5 órás kalandtúra végén a résztvevők a CsaládKözPont vendégei voltak egy forró italra.

Szegeden már 15. alkalommal rendezték meg a programsorozatot. A házasság hetére számtalan rendezvénnyel készültek a szervezők. A programok – néhány kivételtől eltekintve – ingyenesek.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Gémes Sándor

