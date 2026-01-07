Házszentelési körkép a gyulafehérvári főegyházmegyéből – KÉPRIPORT

„Christus Mansionem Benedicat! – Krisztus áldja meg e hajlékot!”

Január 6-án, vízkeresztkor az Egyház vizet szentel, és ekkor szentelik meg a házakat, családi otthonokat (benedictio domorum) a régi szép szokás szerint.

A házszentelés Isten keresése, a vele való találkozás. Eredete a napkeleti bölcsekhez kötődik: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezte hódolatát, imádát a világ újszülött királya előtt.

A házszentelés azon könyörgő áldások közé tartozik, amellyel valami jót idézhetünk elő: akit vagy amit megáldunk, áldás forrásává válik. A ház-, illetve a lakásszentelést, annak megújítását normál körülmények között pap végzi.

Az ajtó szemöldökfájára szentelt krétával fölírja az évszámot, ami a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének – Gáspár, Menyhért, Boldizsár – kezdőbetűit tartalmazza, valójában azonban a három betű a latin áldásformula kezdőbetűi:

Christus Mansionem Benedicat – Krisztus áldja meg e házat!”

A népi hagyomány a házszentelésnek gonoszűző jelleget tulajdonít. Régebben egyúttal a hívők lajstromba szedésének napja, alkalma, a pap és kántor javára fizetőnap is volt.

Egyes helyeken a templomban aznap szentelt vízzel maguk a háziak szentelik meg házukat: a szobájukat és az istállókat, ólakat is.

Az alábbiakban képriportot közlünk a gyulafehérvári főegyházmegyéből a plébániáknak a közösségi médiában közzétett híradása alapján.

Gyimesfelsőlok

Házszentelés Bothavason, Komját patakán

Házszentelés Tatrosforráson és a Farkasok pataka részen,

nehéz terepen, de sok jó lélekkel találkozva

Korond

Tordatúr

Gyergyószentmiklós, örmény házszentelés január 3-án

Segesvár

Szászfenes

Madéfalva

Együtt a családokkal

A családok meglátogatása a házszentelések ideje alatt nemcsak örömteli, meghitt perceket hoz, hanem értékes tapasztalatokat is nyújt: betekintést a családok mindennapjaiba, szokásaiba, életük szépségeibe és kihívásaiba.

Ezek a találkozások, a vendégszeretet, a közös beszélgetések és az együtt töltött idő melegséget hoznak a lelkembe – vallja Főcze Imre plébános.

Csöb

Zsögödfürdő

Gyimesbükk

Tusnád

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; Romkat.ro

Magyar Kurír