Helyükre kerültek az egri bazilika oltárképei

Egy héttel később, január 19-én a Michelangelo Grigoletti alkotta Szent Mihály-olajkép is a helyére került az egri bazilikában. A munkálatokat Ternyák Csaba érsek is folyamatosan nyomon követi, ezúttal is jelen volt a kép beemelésénél.

Számos alkalommal vetődik fel a kérdés, hogy mikorra készül el a teljes beruházás. A főpásztor újévi körlevelében erre is választ kapunk:

„Az idei év nagy örömet tartogat számunkra azzal, hogy Isten segítségével befejeződik az egri bazilika közel öt éven át tartó teljes körű felújítása. Amikor főszékesegyházunkra rásütnek reggel a nap sugarai, homlokzatán az arany felirat ragyogva hirdeti: »Venite adoremus Dominum«. A megújult egri bazilika ünneplésére szeretettel hívom főegyházmegyénk papságát, hitoktatóinkat, pedagógusainkat, fiataljainkat, és mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni a hálaadásba. A homlokzaton olvasható felirattal hívok mindenkit: »Jöjjetek, imádjuk az Urat!«. Kérem, hogy 2024. szeptember 28-án, aki teheti, vegyen részt nagy egyházmegyei ünnepünkön, amely legyen lelki megújulásunk különleges alkalma.”

