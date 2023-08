Hitét és magyarságát megőrizni vágyó Zoboralja – Nyári zarándoklatok Nyitra vidékén

Július utolsó péntekén már húsz éve megrendezik Nyitrán a Szent László-emlékmisét, mégpedig arra a dombra épült és szent életű királyunknak szentelt templomban, ahol 1095. július 29-én visszaadta nemes, lovagi lelkét Teremtőjének. Zoboralja évről évre összesereglik e helyen, hogy sokszínű, gyönyörű népviseletében pompázva hálát adjon, kérjen és engeszteljen. Az idei zarándoklat mottója a következő volt: „Hogy Zoboralja magyarsága szeretetben és egységben megmaradjon.”

Az ünnepi főpapi szentmisét Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatta be, minden korosztályhoz szívhez szólt szentbeszédében. „Család, közösség, imádság, az értekékért való kitartó harc – ez a négy kifejezés együtt alkot egy egészet, adja meg a családnak, közösségnek, Egyháznak, társadalomnak, nemzetnek a stabilitását” – emelte ki a főpásztor. Sík Sándor Ember című versét idézte: „Embernek lenni! / Csak embernek, semmi egyébnek, / De annak egésznek, épnek, / Föld-szülte földnek / És Isten-lehelte szépnek!”

„Hogy miben példakép Szent László számunkra? – folytatta a főpásztor. – Egész élete harc és küzdelem volt, tudta, mit akar, volt célja: továbbadni a Szent István-i örökséget a közösségekben, családokban, imádságban és a harcban. És talán soha nem volt ilyen nehéz megtartani a család, a hívő közösség egységét, mint napjainkban. S ezt csak Szent László harcias erejével, példája láttán vagyunk képesek megtenni a jelenben.”

„Ebben a harcban nagyon fontos, hogy a keresztény identitásunk megmaradjon. Az előttünk lévők tapasztalataiból okuljunk, küldetésünket komolyan vegyük, mert sok mindent újra kell gondolni. Édesapák, édesanyák, paptestvérek, bátorítalak titeket, hogy az igazi értekekért harcoljatok meg a végsőkig – buzdított a püspök. – Ebben a háborúban álló világban csak nekünk, keresztényeknek van igazi üzenetünk, igazi válaszunk, amelyet úgy hívnak, hogy testvériség, közösség, család.

Édesapák, édesanyák, nagyszülők, a legfontosabb, amire kérlek titeket, hogy szenteljetek elegendő időt gyermekeiteknek, unokáitoknak, mutassatok nekik utat, irányt és célt.

Szent László királyunknak is sokat kellett harcolni, hogy magyar népe körében a krisztusi értékeket terjessze. Most rajtunk a sor, hogy megvívjuk a jó harcot, magunkért, családjainkért, egyházközségeinkért, nyelvünkért, kultúránkért, nemzetünkért. Óriási a mi feladatunk. Ne becsüljük le a gonosz erejét, de bátorság, a jó mindig képes legyőzni a rosszat!”

A következő nagy búcsújárásra Zoboralján a Nagyboldogasszonyhoz közel eső hétvégén, idén augusztus 12-én és 13-án került sor a nyitrai Kálvárián, melynek múltja még Mátyás királyunk idejére nyúlik vissza. Az ünnepi szombati délutánon a szentmisét – csaknem nyolcszáz magyar zarándok körében – Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatta be. A zenei szolgálatot Zoboralja több falujából is egybejött énekkar teljesítette, és a kizárólag Zoboralja terméséből válogatott adományokat hozó fiatalok a vidék gyönyörű népviseletébe öltözve léptek az oltár elé.

Székely János püspök mélyen elgondolkodtató szentbeszédének középpontjában a következő gondolat állt: „Igent mondani Istennek!” Gondolatait pasztorációból eredő számos megható életpéldával tarkította, hogyan is mondhatunk igent az Úrnak fiatalként, házastársként, szülőként és betegségben és szenvedésben is, Szűzanyától tanulva, akinek egész lénye egy hatalmas „igen” volt Istennek.

„Igent mondani Istennek azt jelenti, hogy igent mondok a gyermekáldásnak. Igent mondani Istennek azt jelenti, hogy védeni kell az életet a fogantatás pillanatától kezdve. Igent mondani Istennek azt jelenti, hogy elvezetem Istenhez a családot. A legnagyobb kincs, amit egy szülő gyermekének adhat, hogy példájával elvezeti őt Istenhez, mert csak Ő tudja teljesen betölteni az emberi szívet, semmi más. Megadtuk-e ezt a legnagyobb kincset gyermekeinknek, unokáinknak? Megvalljuk-e bátran hitünket a világ előtt, nem szégyelljük-e azt, tovább adjuk azt? – kérdezte a főpásztor. –

Isten nem azért áldott meg téged a hit ajándékával, hogy elrejtsd azt, hanem hogy légy világosság sokaknak!”

Majd folytatta: „De igent mondani Istennek azt is jelenti, hogy újra és újra igent mondok a házastársamra, főleg, amikor kapcsolatunk mélyponton van, amikor kríziseken megyünk át. Meg kell tanulni hálával elfogadni azt a keveset is, amit a másik adni tud. És azt a keveset, amit én tudok adni a másiknak, azt pedig egész szívvel és örömmel kell adni. Ilyenkor jelenik meg Isten jóságos jelenléte még a sebzett házasságotokban is.”

Majd a betegekhez és idősekhez is szólt a főpásztor: „Igent kell mondani Istennek a szenvedések idején is, a keresztek alatt, mint Mária, aki rendíthetetlenül ott állt Jézus keresztje alatt és nem esett kétségbe. Egy lett az Úr Jézus áldozatával. Ne veszítsd el tehát hited fényét, tudd, hogy éppen a szenvedésben vagy legközelebb Istenhez.”

Másnap, a vasárnapi magyar szentmisét Hegyi Péter érsekújvári káplán mutatta be. Ő arra kérte a zarándokokat, hogy „mint Szent István királyunk, mi is ajánljuk fel Máriának családjainkat és szívünket, mindazzal az örömmel és fájdalommal, ami csak bennük lakozik. Engedjük meg, hogy Mária belépjen a mi életünkbe is, és ne engedjük, hogy egyedül térjen vissza Teremtőjéhez, hanem vigyen magával minket is hozzá. Tegyünk érte, hogy rajtunk keresztül másokban is elkezdődjék az Isten országa!” – bátorította az újra szép számban egybegyűlt magyar híveket a káplán.

A szentmisék után a magyar zarándokok Zeman István vezetésével közös keresztutat imádkoztak, hogy majd felérve a csodás kilátással gazdálkodó Kálvária-hegyre, a szívhez szóló elmélkedések és a festői táj szépségének hatására is teljessé tegyék évről évre a zarándoklatukat és hálatelt szívvel, kegyelmekkel gazdagodva térhessenek haza otthonaikba szeretteikhez.

