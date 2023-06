Hittanos tanévzáró Sajópálfalán

(...) kerek évfordulót ünnepeltünk, hiszen immáron 40. alkalommal tartottuk meg ezt az eseményt, a Miskolci Egyházmegye és jogelődje szervezése alatt. Papp András atya szervezése rengeteg színes programmal kecsegtette a görögkatolikus gyermekeket, akik rengeteg helyről jöttek. Voltak, akik busszal jöttek, de voltak olyanok is, akik biciklivel zarándokoltak ide, erre a kegyhelyre, mint ahogy mi is, a Miskolc-Görömbölyi Egyházközség a Miskolc-Szirmai Egyházközséggel együtt.

Több mint húsz gyermekkel együtt vettük az akadályokat Szirma és Görömböly felől ezen a meleg napon, ami mindössze 18 kilométer volt. Poros és kicsit késett érkezésünk után Szent Liturgiával kezdtük a napot, amelyen Orosz Atanáz püspök is részt vett. Csodálatos érzés volt, ahogy az egész templomot gyermeksereg töltötte be. Sose szoktunk a földre ülni egy templomban, de most ez is megtörtént.

Orosz Atanáz püspök prédikációjában kiemelt egy fontos üzenetet az evangéliumból... „Aki megtartja parancsaimat, az szeret engem, és én is szeretem őt” – a szeretetkapcsolatról beszélt Jézus ezekkel a szavakkal.

A megyéspüspök azt is kiemelte, hogy mennyire jó lenne, ha mindenki észre tudná venni, hogy Jézus szeret minket. Jézus mindenkit szeret, nem véletlenül nyilatkozik meg nekünk. Fontos volt ezt hangsúlyozni, hiszen egy hittanos tanévzárón vettünk részt. Bár nyáron nincsen hittan óra, (...) de Jézust nem szabad nyáron sem elfelejtenünk, meg kell tartanunk a vakációban is a szeretetkapcsolatot, és tovább kell építenünk azt. Ferenc pápa szavait is idézte, amit pontosan ebben az évben mondott nekünk a Papp László Sportarénában és ide kapcsolódik: „Mindenkinek nagyon fontos mindig elcsendesedni és imádkozni”. A telefont is fel kell tölteni, ha az aksi lemerül – mondta példának a püspök Ferenc pápa gondolataihoz csatlakozva.

A prédikáció szavait megfogadva rengeteg csodás feltöltődés várt a gyerekekre. Kezdtük a tízóraival, amit rögtön megrohamoztunk, és utána jött a nyolcállomásos csapatverseny. Több mint húsz csapat vett részt ezen a megmérettetésen, ahol találkozhattunk és beszélgethettünk Anita nővérrel és Krisztina nővérrel a kolostori életről, játszhattunk élő csocsóval, voltak kvízek, Bodnár Dani atya népi játékokat hozott, részt vehettünk óriás malom társasjátékban is, emellett óriás darts játékokat is láthattunk. A feltöltődés csúcspontja pedig egy gombóc fagyi volt...

Végül a várt eredmények is megérkeztek a délután kellős közepén, ahol mindenki valamilyen ajándékban részesült. (...) elégedett gyermekarcokat lehetett látni a nap végére, akik lassan beszálltak a buszba, kocsiba vagy éppen a biciklire ültek föl... úgy gondolom, lehet, hogy 40 kilométer biciklizés után kellemesen elfáradva értünk haza, de lelkileg feltöltődve. A mélyre nyúló szavakat elraktároztuk, és megfogadtuk, hogy nyáron sem felejtjük el a Jóistent, hiszen mindent neki köszönhetünk: ezt a csodás napot is, a programokat, a meleget, a vakációt, a barátokat, a mosolyokat, de nem utolsó sorban az életet.

A teljes fotógaléria a Miskolci Egyházmegye Facebook-oldalán megtekinthető.

Szöveg: Galambvári Sára

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Fotó: Bak László

Magyar Kurír