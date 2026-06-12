Hitvallás és hűségeskü a diakónusszentelés előtt Veszprémben

A szentmisét Udvardy György érsek mutatta be, aki homíliájában a hit jelentőségéről, valamint az Egyház szolgálatára készülő diakónus és pap életének alapjáról elmélkedett.

A főpásztor Illés próféta történetére utalva rámutatott: a hit nem csupán ismeretek összessége vagy tanult igazságok elfogadása, hanem élő kapcsolat Istennel, amely meghatározza az ember döntéseit, életvezetését és küldetését.



„Hitünk az, amellyel kapcsolódunk Istenhez. Hitünk formálja személyes és közösségi életünket, döntéseinket, reményeinket és jövőnket” – hangsúlyozta.

A főpásztor beszédében kitért arra is, hogy a hitvallás, amelyet a diakónusszentelés előtt a jelölt az Egyház nevében elimádkozik, nem pusztán egy liturgikus szöveg elmondása. Sokkal inkább tanúságtétel arról az élő hitről, amely Krisztushoz kapcsolja az embert, és amelyet az Egyház közösségében él meg.



Udvardy György érsek hangsúlyozta, hogy a hitnek van tanulható, megismerhető tartalma, ugyanakkor mindig személyes találkozás Krisztussal, amely az Egyház közösségében válik teljessé. A hit nem választható el az Egyháztól, annak tanításától, rendjétől és hagyományától, hiszen Krisztus maga bízta rá Egyházára az evangélium hiteles őrzését és továbbadását.

A homília során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Rámutatott, hogy a felszentelt szolgálatra készülő ember Krisztus iránti szeretetből és bizalomból vállalja ezt az elköteleződést, amely nem pusztán külső kötelezettség, hanem az Egyház közösségében megélt személyes hitből fakad.



Udvardy György érsek arra is emlékeztetett, hogy a diakónusszentelés hosszú felkészülési folyamat eredménye. A szemináriumi évek alatt a növendék lelki, emberi, tanulmányi és közösségi formálásban részesül, miközben elöljárói, tanárai és a hívő közösség is segítik hivatásának kibontakozását.

A szentmise végén Tell Nándor a hívő közösség jelenlétében mondta el a nicea-konstantinápolyi hitvallást, majd letette a hűségesküt. Az esküben többek között megfogadta, hogy a katolikus hitet sértetlenül megőrzi és hűségesen továbbadja, valamint mindig közösségben marad az Egyház tanításával és pásztoraival.

A hitvallás és hűségeskü a diakónusszentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagyszeminárium épületében.

Tell Nándor diakónusszentelésére június 14-én, szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a zirci bazilikában.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír