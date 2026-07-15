Hivatáskeresés és lelki elmélyülés a gyulafehérvári papnevelő intézet preszemináriumi táborában

A gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet által szervezett tábor kezdőnapja az ismerkedés és a közösségépítés jegyében telt. A résztvevők személyesen is találkozhattak Kovács Gergely gyulafehérvári érsekkel, akit közvetlenül kérdezhettek hivatásáról, életútjáról.

Az esti ima keretében a táborozók a gyakorlatban is megismerkedhettek a zsolozsmával, amely az Egyház hivatalos imája és a papok lelki életének egyik alappillére. A napot közös hamburgerkészítés és meccsnézés zárta.

A második nap közös reggeli imával kezdődött. A reggelit követően a táborozók ostyasütésen vettek részt, megismerhették, miként készült a szentmisében használt ostya a gépesítés előtti időkben. Különleges élményt jelentett számukra, hogy a szabadtéri szentmisét a saját készítésű ostyájukkal ünnepelték.

Az ostyasütést követően Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök vezetésével túrára indultak a résztvevők. A püspök az egész napot a táborozókkal töltötte, szabadtéri szentmisét mutatott be, és igehirdetésével bátorította a fiatalokat hivatásuk felismerésében.

Az estét bográcsvacsora, majd egy Carlo Acutis életéről szóló film megtekintése és annak kiscsoportos feldolgozása gazdagította, a beszélgetés során különös figyelmet fordítottak az Oltáriszentség jelentőségére. A nap szentségimádással zárult.

A harmadik nap folyamán a táborban segédkező, gyakorlati évüket befejező kispapok osztották meg hivatástörténetüket és válaszoltak a táborozók bátor kérdéseire.

Ezt követően egy újabb követendő példaképpel ismerkedhettek meg a fiatalok: Tiszteletreméltó Márton Áron püspök életével és személyével. Ebben Nagy Zoltán felvételei és hanganyagai segítették őket. Online kapcsoláson keresztül az alkotó maga is megosztotta gondolatait arról a munkáról, amelynek célja Márton Áron püspök életpéldájának minél szélesebb körű megismertetése.

A délután a mozgásos játékok jegyében telt. Késő délután közösen ünnepelték a szentmisét.

Homíliájában Mihály Imre zágoni plébános nyolc szó segítségével mutatta be, mit jelent a hivatás, és miként lehet ezt az isteni ajándékot emberi szavakkal megfogalmazni.

A nap közös sütögetéssel és – az esős időjárás miatt a tábortűz helyett – társasjátékesttel zárult.

A tábor utolsó napja közös reggeli imával kezdődött Kiss Endre spirituális vezetésével. A reggelit követően a kiscsoportos foglalkozások csapatai bemutatták rövid színdarabjaikat, amelyeket az előző napi Márton Áron-előadások ihlettek, a résztvevők ezáltal is elmélyíthették magukban a szentéletű püspök életének egy-egy mozzanatát.

Ezután a táborozók közösen visszatekintettek a négy napra, majd kiértékelték az együtt töltött időt. Többen kiemelték, hogy befogadást, elfogadást, megerősítést, lelki töltekezést és nagy lendületet kaptak a folytatáshoz.

A tábor szentmisével zárult, amelyben hálát adtak mindazokért, akik szolgálatukkal és támogatásukkal hozzájárultak a tábor megvalósulásához.

A közös ebéd után mindenki hazatért, várva az őszi preszemináriumi találkozót, amelyet november 20. és 22. között Gyulafehérváron rendeznek meg.

Forrás és fotó: SIS/Romkat.ro

Magyar Kurír