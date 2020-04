Hodász András: Az üres templom tragédia

„Mikor elhagytak,

Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul

Átölelt az Isten.”

Ady Endre Az Úr érkezése című versének sorait idézték fel azok a képsorok, amelyek a húsvétvasárnapi szentmisét követően Angyalföldön készültek.

Hodász András, a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály-templom plébániai kormányzója és Kuzmányi István diakónus, az Új Ember katolikus hetilap főszerkesztője, az üres templomban tartott húsvétvasárnapi szentmise után, előre jelzett útvonalon haladtak végig az Oltáriszentséggel.

„Nagyon megrendítő volt látni, hogy mennyien kijöttek, és nagy hittel, áhítattal várták Jézust. Mivel végig csengettünk, sokan, akik nem hívők, szintén kinéztek az ablakaikból, hogy mi történik, és néhányan meg is köszönték. De természetesen sok minden egyéb is bennem volt, például, hogy mikor hívják ki ránk a rendőrséget, és hogy fogom bírni végig tartani a monstranciát. Egy óra után már mindenem fájt” – idézte fel az átélt élményeket Hodász András.

A katolikus lelkipásztor beszélt arról is, hogy munkatársaival sokat gondolkodtak azon, hogy húsvét közeledtével, a járványhelyzet miatt kialakult körülmények között mi az a maximum, amivel segíteni tudják a híveket, akik hónapokon át kénytelenek nélkülözni a szentségek megerősítő kegyelmét. Így született meg az ötlet, ha a hívek nem jöhetnek el a templomba, Jézus megy el hozzájuk. Sok visszajelzés érkezett, hogy mennyire sokat jelentett az embereknek a Jézussal való találkozás.

Nagy kihívás ez a helyzet hívek és papok számára is. Hodász András szerint az üres templom tragédia. Megszokhatatlan. Az Egyház természete, létezésének csúcsa a liturgia. Bízik benne, hogy minél előbb újra összegyűlhetünk ünnepelni.

Addig marad az online kapcsolat. Négy-ötezer ember követi az interneten a Szent Mihály-templombeli szentmisék közvetítéseit a plébánia YouTube-csatornáján, sokan olyanok is, akik korábban nem jártak templomba.

„Az Egyház már eddig is jelen volt az online térben. Talán most kicsit többen meglátták benne a lehetőséget. Az internetet lehet jóra is és rosszra is használni. Rajtunk múlik. Jelenleg az online letöltések kétharmada pornográf tartalom. Az Egyház akkor tudna változtatni ezen, ha minőségi és kreatív tartalmakat kínálna. Itt a lehetőség, hogy a szertartások közvetítését igényesen csináljuk meg, illetve hozzunk létre oldalakat a közösségi médiában, szánjunk rá időt, pénzt, profizmust.”

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, valamint Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökeinek közös imafelhívása alapján, naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük az imádságot az Angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt végezzük.

Forrás: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)

Fotó: Zuggó Zsolt/Angyalföldi Szent Mihály Plébánia

Magyar Kurír