Hogy az űrből is látszódjék… – Böjte Csabával népszerűsítik Erdélyben a NEK-et

„Január közepén a Mátraverebély-Szentkúton tartott lelkigyakorlaton is arra biztatta a jelenlévőket Csaba testvér, hogy legyenek ott minél többen szeptemberben a budapesti programokon, hiszen egyszeri és kihagyhatatlan emlék lesz. Örülünk, hogy a világméretű ünnepségsorozat részleteiről most Erdélyben, a dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban is szólhatunk, és külön öröm számunkra, hogy mindezt a magyar kultúra napjához kapcsolódóan tehetjük” – mondta Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke Déván.

Éppen hatvanegyedik születésnapján fogadhatta Böjte Csaba Déván a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának delegációját, élén Zsuffa Tünde sajtófőnökkel. A vendégek örömmel csatlakoztak a születésnapot ünneplő gyermekekhez. Másnap indultak tovább; tíznapos erdélyi körútjukat Csaba testvér készítette elő, és maga is elkíséri a NEK szervezői csapatát, hogy együtt népszerűsítsék a szeptemberben Budapesten rendezendő katolikus világeseményt.

Január 25-én, szombaton Székelyhídon részt vettek a negyven férőhelyes gyermektábor alapkőletételén, a szentmisén és este a jótékonysági bálon, vasárnap pedig Kolozsvárra vezetett útjuk. Délben a ferences templomban ünnepeltek szentmisét és beszéltek a közelgő eucharisztikus világkongresszusról.

A szentmise után Böjte Csaba testvér arra a kérdésünkre, hogy miért tartotta fontosnak a körút megszervezését, elmondta: nagy öröm számára, hogy ilyen nemes célt és ügyet szolgálhat. Megkérdeztük tőle azt is, hogy az eddigi három nap során hogyan fogadták a gyermekek és a felnőttek Zsuffa Tünde előadását.

„Zsuffa Tünde nemcsak teológus, hanem író is, aki szabadon is nagyon szépen, meghatóan beszél. Ma itt, Kolozsváron a templomban egyesek el akarták kérni tőle beszédének írott változatát, mert azt hitték, olvasta azt. Óriási belső tűzzel, hittel és reménnyel tudja megfogalmazni azt, ami mindannyiunk szívügye – fogalmazott a ferences szerzetes. – Tegnap Székelyhídon a magyar kultúra napi bálban voltak protestáns magyarok is, őket is meghívtuk, hiszen Jézus Krisztus nemcsak a katolikusokért halt meg, hanem mindannyiunkért. És bebizonyosodott, hogy ha nem egy pap, hanem egy világi beszél ezekről a kérdésekről, egy nő, aki azt is el tudja mondani, hogy ő maga milyen sok nehézségen ment keresztül, akkor az üzenet nemcsak hitelesebb, hanem jobban célba ér.”

Kíváncsiak voltunk arra is, milyen üzenetet hordoz a gyermekotthonok neveltjei számára az eucharisztikus kongresszus, főleg azoknak, akiknek nem lesz módjuk részt venni a nagyszabású ünnepségsorozaton.

„Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy érted is meghalt Jézus Krisztus a kereszten, és annyira fontos vagy számára, hogy a nagy székesegyházak mellett a mi gyermekotthoni miséinkre is ugyanúgy eljön a nagy Isten, szeretettel, jósággal lehajol hozzánk – mondta Böjte Csaba. – Az Eucharisztia mindenhol ugyanaz. Az Eucharisztia a reményről szól, arról, hogy téged az Isten szeret, van remény, talpra tudsz állni, meg tudod oldani a problémáidat, merjél nekilendülni, tudsz te jó jegyet kapni, tudsz te jó lenni, el tudod érni az álmaidat, meg tudod valósítani önmagadat, a céljaidat.”

Böjte Csaba hozzátette: noha szeptember közepére már elkezdődik Romániában az új iskolai év, nagyon szeretne minél több gyermeket elvinni az eucharisztikus kongresszusra. „Biztos, hogy szép küldöttséggel leszek ott jelen.”

A mostani tíznapos előadás-sorozat második felében Farkas Balázs, a NEK gazdasági vezetője viszi majd el Székelyföldre tájékoztatóját a kongresszusról.

A programok nyitottak, azokra minden érdeklődőt szeretettel várnak. A következő állomások: Január 27., hétfő: látogatás Dózsagyörgyre, 18 órakor szentmise Szovátán

Január 28., kedd: látogatás Gyergyószárhegyre, 18 órakor Gyergyószentmiklóson szentmise

Január 29., szerda: Csíksomlyó, 18 órakor szentmise a kegytemplomban

Január 30., csütörtök: Gyimesbükk, 18 órakor szentmise

Január 31., péntek: Tusnádfürdő, 18 órakor szentmise Kovásznán

Február 1., szombat: Segesvár, Keresd, 18 órakor szentmise Medgyesen

Február 2., vasárnap: Déván, a telepi templomban 11 órakor, a kolostori templomban 12.30-kor szentmise

Zsuffa Tünde és Farkas Balázs ez úton is meghívja Erdély (nem csak) katolikus híveit a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra és a hívó szóhoz Böjte Csaba is csatlakozik. Amint fogalmazott: „Az űrből is látszódjék majd a gyertyás körmenet, amelyik a Hősök tere felé elindul. De ehhez az kell, hogy ne tíz-, húszezer ember legyen ott, hanem több százezer…”

Forrás: Varga Gabriella/NEK

Fotó: Ambrus Marcsi

Magyar Kurír