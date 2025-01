Hogyan használják a mesterséges intelligenciát a miskolci jezsuita gimnáziumban?

Őket kérdezték Bíró Mátyás és Molnár Eleonóra Mária jezsus diákok. Az alábbiakban a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának negyedéves lapja, a M.I.N.D. 2024. téli számában megjelent írást szerkesztve közöljük.



Megkérdeztük a Chat GPT-t, hogyan definiálná önmagát. Íme: „A mesterséges intelligencia (MI) olyan számítógépes rendszerek összessége, amelyek képesek emberi szintű gondolkodásra, tanulásra és problémamegoldásra. Az MI-t széleskörűen alkalmazzák a gépi tanulásban, a természetes nyelv feldolgozásában, a képfeldolgozásban és az autonóm rendszerekben, mint például önvezető autók vagy robotok. Fontos szerepe van az egészségügyben, pénzügyekben, ipari automatizálásban és az ügyfélszolgálatokban is.” Megkérdeztük azt is, hogy felhasználhatjuk-e az általa írtakat, amire azt a választ kaptuk, hogy igen, és ezzel nem sértünk szerzői jogot. Ha ez így van, akkor vajon kell idézőjelet használnunk és forrást megjelölnünk?

„Az igazi probléma nem az MI bevezetése, mivel már anélkül, hogy tudtunk volna róla, megjelent. A Google Classroomtól a Quizleten át a nyelvtanuló programokig szinte minden elektronikus tevékenységünkben jelen van” – mondja Bukovszki Edit igazgatóhelyettes. Ezért szerinte a legfontosabb kérdés az, hogy az iskola milyen stratégiát akar kialakítani a mesterséges intelligencia kezelésére. A Jezsuban közmegegyezés: az MI-nek van helye az oktatásban mint olyan eszköznek, amely hatékonnyá teheti a tanulást és a tanítást, de szabályozni kell a használatát, és nem szabad általa jogtalan előnyökhöz jutni. Az iskola nem engedheti meg, hogy az egyébként is érzékeny bizalmi légkör sérüljön, hogy a tanár–diák viszonyban megjelenjen a gyanakvás.

Szeptembertől a miskolci Jezsu elkezdett dolgozni stratégiája kialakításán. Minden szakmai munkaközösségből kiválasztottak néhány, a témában jártas vagy érdeklődő pedagógust, és létrehozták belőlük a tanári közösség MI-csoportját, akik időről időre összegyűlnek, és megvitatják az MI-vel kapcsolatos kérdéseket.

A csoport munkáját Nyírő András történész, szociológus segíti, aki többek között egy mesterséges intelligenciával kapcsolatos oktatóprogramokat szervező csapat tagja. A szakember a Jezsuéval egyező keresztény szellemiségben közelíti meg a kérdést. A mesterséges intelligencia használatára vonatkozó kérdésre Ferenc pápa szavait idézve válaszolt: „Az MI-re eszközként érdemes tekinteni, amely az embereket szolgálja, és amelyet éppúgy, ahogy minden más eszközt, meg kell tanulnunk helyesen használni.”

Az iskola is erre törekszik, próbálja a diákokat az MI helyes felhasználására oktatni, de ahogy Bukovszki Edit is kiemelte: ebben a helyzetben a megszokott „a tanár tanítja, a diák tanulja” helyzet kissé felborul. A pedagógus és a diák együtt tanulja az MI használatát az órán. Sőt a tanárok egymást is képzik, tapasztalatot cserélnek, megbeszélik az új fejlesztéseket, és hogy mit hogyan alkalmaznak a tanításban. Igyekeznek minél több tudást és tapasztalatot szerezni az MI-oktatásban történő hasznosításáról, hogy segítsék a tanulók fejlődését ezen a téren, de szívesen tanulnak a diákoktól is.

Az igazgatóhelyettes kiemeli: hisznek abban, hogy az MI ismerete és használata kulcsfontosságú készség lesz a diákok számára, és ennek fejlesztése nemcsak a digitális kultúra órákon, hanem minden tantárgy oktatásában kiemelt fontosságú. Fontos, hogy hivatalos formában is kifejeződjön az iskola elindulása a fejlődés útján: így jött létre az iskolai házirend 2024/25-ös tanévtől érvénybe lépő új cikkelye az MI használatáról.

Bukovszki Edit elmondta, hogy a módosítások megtervezésekor három különböző szinten gondolkodtak az MI-ről: a diákok szintjén tanulást segítő eszközként (vázlatírás, hosszabb szövegek összefoglalása, írásbeli munkák tökéletesítése, ötletelés, fogalommagyarázat); a tanárok szintjén a tanítás segítőjeként (óravázlatok írása, adminisztráció, feladatok gyártása, tesztek ellenőrzése, kutatások támogatása, szakirodalom ajánlása, értékelés segítése); illetve iskolai szinten – például chatbot alkalmazása a honlapon).

Hosszas munka eredményeként végül a házirendbe az került be, hogy a mesterséges intelligencia használatát minden tanár egyénileg tisztázza a csoportjával, és megbeszélik, hogyan viszonyulnak hozzá. A diákoknak minden beadott dolgozatukban fel kell tüntetniük az MI által írt részeket. A szabályozás várhatóan évről évre változik majd, ahogy az iskola is fejlődik ezen a téren.

A Jezsu felkészíti a tanulókat arra, hogy boldoguljanak az MI és a robotok világában, „mivel ez a világ nemcsak munkanélküliséggel fenyeget, hanem óriási lehetőségeket is kínál azoknak, akik jól ismerik és tudják használni az MI-eszközöket” – összegezte Nyírő András.

Forrás és fotó: jezsuita.hu

