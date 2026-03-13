Hogyan kövessem Szent Ferencet? – Három tipp a jubileumi évre a ferences testvérektől

Ezekre a kérdésekre keresték a választ az Egyesült Államokban élő ferences testvérek, a Guadalupei Szűz Máriáról nevezett rendtartomány tagjai. A friars.us cikkének szerkesztett változatát közöljük.

1. Inkább jelenlétünkkel, mint teljesítményünkkel imádkozzunk

Michael Reyes OFM testvér arról számolt be, hogy korábban úgy gondolta, az imádság elsősorban arról szól, hogy mit tesz az ember: a megfelelő szavak kimondásáról, a helyes testtartásról, a tiszta énekről. Arra törekedett, hogy „eléggé szentnek” tűnjön mások előtt. „A ferences élet azonban szelíden – időnként pedig kevésbé szelíden – megfosztott ettől az elképzeléstől” – fogalmazott Michael testvér. „Az imádság váratlan pillanatokban talált rám: amikor a rendházban vacsora után elpakoltam az edényeket; amikor a dugóban ültem, és próbáltam nem elveszíteni az engem körülvevő ferences dicsfényt; vagy amikor egy nappaliban álltam, melyet olyan sűrű gyász töltött be, hogy levegőt venni sem volt könnyű.” Azt vette észre, hogy a kétségbeesés zajában – vagy éppen a hétköznapokban – is megszülethet az imádság a maga legnyersebb formájában. Néha még szavakra sincsen szükség.

Próbáld ki!

Ülj le. Figyelj. Légy jelen. Engedd, hogy imádságod tanúságtétellé váljon. „Ez néha nem más, mint fogni egy beteg testvér kezét egy kórházi szobában, ahol a gépek hangosabbak, mint bármilyen szó, amelyet kimondhatnék – mondta Michael testvér. Ilyenkor rájövök:

Isten már jelen volt, jóval azelőtt, hogy én megérkeztem volna.”

2. Gyakoroljuk az alázatot, és engedjük el az egónkat

Önző énünk gyakorta okoz nehézséget számunkra. Ezek az esetek emlékeztethetnek arra, hogy az alázat alapvető erény, gyakorlásának egyik kulcseleme pedig a humor fontosságának felismerése – vallja Gino Correa OFM testvér. „A humor képessé tesz arra, hogy letegyük azokat az álarcokat, amelyek viselésére egónk tanított bennünket, s amelyekkel azonosítjuk önmagunkat – mondta.

A humor segít, hogy közelebbről is szemügyre vegyük ezeket az álarcokat, és nevessünk rajtuk

– ahogy önmagunkon is –, amiért valaha azt hittük, hogy helyettesíthetik az életet, amelyet kaptunk, de amelyet félelemből nem mertünk teljesen megélni.

A humor arra is lehetőséget ad, hogy friss levegőhöz jussunk mindazzal kapcsolatban, amik vagyunk, s hogy ebbe a lélegzetbe egy őszintén kimondott hálát is belefoglaljunk” – vallja Gino testvér.

Próbáld ki!

Nevess magadon! Gino testvér, aki korábban tartományfőnökként is szolgált, elmondta, milyen gyakran akadályozta meg egója a szolgálatra szóló hivatás megélésében. „Amikor bevallottam magamnak, hogy valójában soha nem akartam tartományfőnök lenni, pusztán arra vágytam, hogy megválasszanak annak az emberek – akkor tudtam igazán, jóízűen nevetni önmagamon. Ekkor sikerült elengednem a szerepjátszást, és valóban szolgáló szívű elöljáróvá válni.”

3. Gyakoroljuk a kedvességet

Közbeszédünk pillanatok alatt képes durvává és sértővé válni. A kommunikáció egyéb formái – akár személyes formában, akár az online térben – egyaránt gyakran vesznek olyan irányt, ahol az emberi méltóság tisztelete csak mellékes szempontnak tűnik.

Frank Jasper OFM testvér szerint a fiataloknak mindenekelőtt jó példára van szükségük – ez pedig az alapvető emberi kedvességnél kezdődik. „Amikor kapcsolatba kerülök emberekkel, igyekszem udvariasan, tiszteletteljesen és megbecsüléssel beszélni” – mondta. „Nincsen politikai hatalmam, de viselkedésemmel hatással lehetek másokra.”

Próbáld ki!

Ismerd el mások erőfeszítéseit, és fejezd ki háládat. Ez mind része a pozitív kapcsolatok építésének. „Úgy gondolom, hogy ferencesként arra kaptunk meghívást, hogy a teremtett világ egésze iránt tisztelettel legyünk, különösen pedig embertársaink iránt” – fogalmazott Frank testvér.

Forrás: friars.us; Ferences Média

Fotó: Frank Jasper OFM; Octavio Duran OFM

