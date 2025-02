Hogyan látja önmagát, a világot maga körül egy kiskamasz?

A történet kerete a naplóformában lekövetett iskolai év. Zokni egyes szám első személyben írja le mindennapjait – a kiskamasz szólal meg, hogy humorral és találó szóviccekkel meséljen. Ismerős hétköznapi iskolai és családi helyzetek tanúi vagyunk: rossz jegyet kap, keresi helyét a klikkek között, rászállnak a felsősök, nyűgnek érzi a szülővel való lelkizést, utálja, ha zoknit kap ajándékba.

„A felebaráti szeretet az, amikor éjszaka a hűtőben találok egy kis tortamaradékot Zalán bátyám szülinapjáról, de nem eszem meg az egészet, csak a felét” – olvassuk Zokni hittandolgozatában.

Zokni hangja személyes, amolyan fiúsan feltárja érzéseit; elbeszélése mellőz minden direkt üzenetet. Hitelesen, plasztikusan mutatja be a vele történteket, kihangosítja belső megéléseit. Követhetjük döntéseit, megismerjük azok mozgatórugóit.

Zokni karaktere szerethető, vonzó vele azonosulni, és aki felismeri önmagát, iskolatársait, testvéreit, barátait a karakterekben, szívesebben olvassa tovább naplóját. A történet tükröt is tart: Zokni nem tökéletes, vannak rossz döntései, kudarcai, beleszalad konfliktusokba.

A történet szórakoztató, pörgős, könnyen és élvezettel befogadható. Segít megszerettetni az olvasást, belépő a könyvek világába. A szöveges poénnal dolgozó rajzok – Dunai Réka munkái – vizuálisan is élvezetessé teszik a befogadást, fenntartják az olvasás iránti motivációt; de a szöveg szellős tördelése, jól tagoltsága is megkönnyíti azt. Így az a gyerek is bátran belevághat, akit egy-egy teleírt oldal azonnal elriaszt; a nehezebben olvasók is jól haladhatnak vele.

A könyvet a szülőnek is ajánljuk: Zoknit megismerve beleláthatnak kiskamaszuk rejtett belső világába, s ezáltal talán jobban megérthetik őt.

Az író ígéri a folytatást. Vajon milyen úton halad majd Zokni személyiségfejlődése? Hova vezetnek a gyerekkori álmok?

*

Frank Márton Páratlanok című első regénye 2017-ben jelent meg; majd filmszerűen pergő, meghökkentő fordulatokkal teli történetét trilógiává bővítette. Ez az ifjúsági regénysorozat 2017-ben elnyerte a hónap legjobb könyve díját, 2018-ben pedig a Margó-díjat – amely a legjobb tíz elsőkönyves szerzőt ismeri el –, és beválasztották a „Top 25 ifjúsági regény” közé is. Vadhatár címmel jelent meg első, felnőtteknek szóló regénye. Novelláit (Amikor a csengő szól, Holdköltők társasága) szépirodalmi lapok publikálják.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír