Hogyan legyünk keresztényként kovász a hétköznapokban? – Az Egyház társadalmi tanításáról Erdélyben

A Docat – Mit kell tennünk? az Osztrák Püspöki Konferencia által kiadott és a Vigilia Kiadó gondozásában magyarul is megjelentetett kötet, amely a Katolikus Egyház társadalmi tanítását mutatja be.

A DOCAT, amely az Egyház társadalmi tanítását foglalja magába, része lett a lelkipásztorok életének. Ettől önmagában természetesen nem váltak gondtalanná a hétköznapjaik. A csíksomlyói Jakab Antal Házban tartott megbeszélésen a tizenhat résztvevő arról számolt be, hogy küzdenek bizonyos feladatokkal, belefáradnak a teendőkbe, de látják azokat az erőforrásokat is, amelyek a feltöltődést biztosítják, így másoknak is jó szívvel ajánlják.

Van, aki már elkezdte a DOCAT továbbadását, akár négy-öt alkalmat is szervezett egy-egy közösségnek; mások a csoportalakítás időszakát élik; olyan is volt a résztvevők között, aki szeretné ezt a keresztényi cselekvés lehetőségét továbbadni, és ehhez keresi a „vevőket”. Senki nem volt közöttük, aki ne látná értelmét, hogy e lehetőséget mások is megismerjék, és mindenki jelezte: hisz abban, hogy főként a fiatalságnak lehet ez jó útravaló. A beszámolókból az derült ki, hogy számos fiatalok alkotta csoportban ismerik, vizsgálják már a „Mit kell tennem? Hogyan kell lennem, élnem?” kérdését.

A találkozón elhangzott: Gyulafehérváron a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Gimnázium 48 hallgatója Kovács József spirituális által kapott már ízelítőt a DOCAT tanításából; a terv szerint az életre nevelés tantárgy tananyaga is erre épül a továbbiakban. A teológián Kádár Viktor kispap jóvoltából szerezhetnek tudomást róla. A Fiatalok a Fiatalokért katolikus ifjúsági szervezet éves tevékenységtervezése a DOCAT témáira épül. Gyergyócsomafalván az egyháztanács, a keresztőrök és a bibliacsoportba járók Bartos Károly plébános vezetésével elemzik az Isten–ember és ember–ember kapcsolatot. Csíkcsicsóban is tervezik egy közösség alakítását, amelynek résztvevői a találkozások során elmélyülhetnek az Egyház társadalmi tanításában.

Kézdivásárhelyen, Nagykászonban, Gyergyószentmiklóson, Csíkdelnén, Lemhényben, Sepsiszentgyörgyön, Csíkdánfalván, Szentkeresztbányán lelkipásztorok révén, a gyimesi Hidegségben Timár Szabolcs akolitus által szerveződnek DOCAT-közösségek. Nincs korhatár, hiszen az Egyház társadalmi tanításának helye van az iskolai hittanórákon, az elsőáldozók és bérmálkozók felkészítőjén, az ificsoportokban, a jegyeskurzusokon, lelkiségi csoportokban és családosok körében, sőt az idős emberek támogatását is szolgálni tudja.

Lehet tehát számítani arra, hogy aki el szeretne igazodni a világ útvesztőiben, aki keresztényi választ adna szíve szerint a hétköznapok kihívásaira, lesz, ahol erre felkészüljön, ahol feltöltődjön. Olyan támogatást kaphat, amelynek segítségével a határhelyzetekben a „Mit kell tennem?” kérdésére megtalálja a választ – önmagában.

Szöveg: Balázs Katalin, Gyulafehérvári Caritas

Forrás: Gyulafehérvári Caritas; romkat.ro



Fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír